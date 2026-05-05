Пономаренко и Редушко стали главными активами Динамо

Матвей Пономаренко празднует гол в ворота "Шахтера". Фото: пресс-служба "Динамо"

Эксперт Олег Федорчук прокомментировал игру нападающего "Динамо" Матвея Пономаренко в матче против "Шахтера". Киевляне уступили со счетом 1:2, однако форвард отметился эффектным голом. Он поразил ворота ударом практически из центра поля.

Этот эпизод стал одним из ключевых в игре, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Олег Федорчук отметил, что гол не был случайным. По его мнению, Матвей Пономаренко продемонстрировал ряд важных качеств. Эксперт обратил внимание на умение форварда действовать под давлением и создавать моменты. Также он подчеркнул, что нападающий "Динамо" был не всегда обеспечен поддержкой партнеров в атаке.

Матвей Пономаренко и Богдан Редушко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как оценили игру Пономаренко

Специалист считает, что выступление воспитанник "бело-синих" могло привлечь внимание европейских скаутов. Он выделил два эпизода: сам гол и момент в концовке встречи. По оценке Федорчука, подобные действия могут существенно повысить трансферную стоимость Матвея Пономаренко. В текущем сезоне футболист является лучшим бомбардиром УПЛ.

Также эксперт отметил игру Богдана Редушко, который начал выходить на поле в этом сезоне. Федорчук выразил мнение, что она футболиста станут главными активами "Динамо" в будущем. При этом трансферная стоимость Пономаренко начала расти и за последнее время могла увеличиться на 10 млн евро.

Читайте также:

"Осталось четыре тура, и догнать их уже невозможно. "Динамо" нужно сосредоточиться на своей игре и результате. Команда должна бороться хотя бы за третье место", — заявил Федорчук.

В чемпионате Матвей Пономаренко провел за "Динамо" 14 матчей и забил 12 голов. Он стал одним из лидеров атаки команды. Следующий матч "Динамо" проведет 9 мая против ЛНЗ.

Напомним, ранее будущий соперник Александра Усика Рико Верхувен получил болезненный удар в лицо.

Также Новини.LIVE писали, что противостояние Усика и Верхувена можно будет увидеть в Украине в прямом эфире.