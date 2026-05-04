Ващук объяснил, чем Динамо уступает нынешнему Шахтеру

Николай Шапаренко (справа) во время матча с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук прокомментировал поражение киевской команды от "Шахтера". Матч 26-го тура УПЛ завершился со счетом 1:2. Киевляне первыми открыли счет, но не смогли удержать преимущество.

Ключевой проблемой стали ошибки в обороне, цитирует Ващука портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Команда Игоря Костюка допустила просчеты как в центре, так и на флангах. Несмотря на удачное начало и гол Матвея Пономаренко, "Динамо" не смогло развить преимущество. Ващук отметил, что индивидуальное мастерство игроков "Шахтера" сыграло важную роль.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Турнирные перспективы "Динамо"

Также Ващук прокомментировал ситуацию в украинской Премьер-лиге. По его мнению, борьба за чемпионство фактически завершена. Эксперт считает, что "Шахтер" уже невозможно догнать. При этом "Динамо" должно сосредоточиться на борьбе за призовые места.

"Думаю, да, можно говорить о чемпионстве "Шахтера". Осталось четыре тура, и догнать их уже невозможно. "Динамо" нужно сосредоточиться на своей игре и результате. Команда должна бороться хотя бы за третье место", — заявил Ващук.

После 26 туров "Динамо" продолжает находиться вне тройки лидеров.

