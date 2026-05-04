Головна Спорт Ващук назвав головну проблему Динамо після поразки від Шахтаря

Дата публікації: 4 травня 2026 17:01
Ващук пояснив, чим Динамо поступається нинішньому Шахтарю
Микола Шапаренко (праворуч) під час матчу з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній захисник київського "Динамо" Владислав Ващук прокоментував поразку київської команди від "Шахтаря". Матч 26-го туру УПЛ завершився з рахунком 1:2. Кияни першими відкрили рахунок, але не змогли втримати перевагу.

Ключовою проблемою стали помилки в обороні, цитує Ващука портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Команда Ігоря Костюка допустила прорахунки як у центрі, так і на флангах. Незважаючи на вдалий початок і гол Матвія Пономаренка, "Динамо" не змогло розвинути перевагу. Ващук зазначив, що індивідуальна майстерність гравців "Шахтаря" зіграла важливу роль.

Виталий Буяльский
Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Турнірні перспективи "Динамо"

Також Ващук прокоментував ситуацію в українській Прем'єр-лізі. На його думку, боротьба за чемпіонство фактично завершена. Експерт вважає, що "Шахтар" уже неможливо наздогнати. При цьому "Динамо" має зосередитися на боротьбі за призові місця.

"Думаю, так, можна говорити про чемпіонство "Шахтаря". Залишилося чотири тури, і наздогнати їх уже неможливо. "Динамо" потрібно зосередитися на своїй грі та результаті. Команда повинна боротися хоча б за третє місце", — заявив Ващук.

Після 26 турів "Динамо" продовжує перебувати поза трійкою лідерів.

ФК Шахтар Динамо Владислав Ващук
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
