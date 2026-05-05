Пономаренко возглавил мировой рейтинг, где обошел Ламина Ямала

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Украинский форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко стал самым эффективным молодым футболистом мира по версии авторитетной аналитической организации CIES Football Observatory. Нападающий киевского "Динамо" возглавил рейтинг игроков до 21 года.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на CIES.

Украинский форвард продемонстрировал лучший показатель среди всех футболистов топ-50 лиг — 1,07 результативного действия в среднем за 90 минут. В этот показатель входят забитые мячи и голевые передачи, что делает показатель Пономаренко лучшим среди игроков до 21 года.

Второе место в рейтинге занял вингер "Барселоны" Ламин Ямаль с показателем 1,01. Третью позицию разделили сразу два футболиста - Андрей Костич из "Партизана" и Милан Рехуш из "Кошице", которые имеют по 0,92 результативного действия в среднем за матч.

В десятку также вошли представители, в частности Мика Годтс из "Аякса", полузащитник "Айнтрахта" Джан Узун, форвард "Шахтера" Кауан Элиас, а также Оскар Кабит из "Люцерна" и Карлос Эспи из "Леванте".

Пономаренко не только опередил одного из главных талантов мирового футбола Ямаля, но и подтвердил статус одного из лучших молодых футболистов УПЛ, который в этом сезоне в 14 матчах забил 12 голов.

Пономаренко сейчас имеет контракт с "Динамо" до 31 декабря 2028 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

