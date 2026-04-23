Ямаль отримав травму і може пропустити ЧС-2026

Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль отримав травму у матчі чемпіонату Іспанії проти "Сельти". Футболіст не дограв матч і залишив поле.

Ямаль може пропустити частину сезону

Матч 33-го туру Ла Ліги завершився перемогою каталонців із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Ямаль на 40-й хвилині, однак після цього отримав травму і був замінений.

Попередньо у 17-річного гравця підозрюють пошкодження підколінного сухожилля лівої ноги. Остаточний діагноз визначать після обстеження, яке встановить ступінь ушкодження і терміни відновлення.

У "Барселоні" занепокоєні, адже Ямаль є одним із ключових гравців атаки. Якщо ушкодження підтвердиться, він може пропустити кінцівку сезону, а також під питанням буде його участь у чемпіонаті світу-2026.

Втрата Ямаля буде відчутною: він стабільно виходить у стартовому складі та впливає на результат. Ця втрата вплине і на збірну Іспанії.

У сезоні Ямаль провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 24 голи і віддав 16 результативних передач. У Ла Лізі — 28 матчів, 16 голів і 12 асистів. Його ринкова вартість оцінюють у 200 млн євро.

