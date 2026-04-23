Головна Спорт Ямаль може не зіграти до кінця сезону та пропустити чемпіонат світу

Ямаль може не зіграти до кінця сезону та пропустити чемпіонат світу

Дата публікації: 23 квітня 2026 08:10
Ямаль отримав травму і може пропустити ЧС-2026
Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль отримав травму у матчі чемпіонату Іспанії проти "Сельти". Футболіст не дограв матч і залишив поле.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Ямаль може пропустити частину сезону

Матч 33-го туру Ла Ліги завершився перемогою каталонців із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Ямаль на 40-й хвилині, однак після цього отримав травму і був замінений.

Попередньо у 17-річного гравця підозрюють пошкодження підколінного сухожилля лівої ноги. Остаточний діагноз визначать після обстеження, яке встановить ступінь ушкодження і терміни відновлення.

У "Барселоні" занепокоєні, адже Ямаль є одним із ключових гравців атаки. Якщо ушкодження підтвердиться, він може пропустити кінцівку сезону, а також під питанням буде його участь у чемпіонаті світу-2026.

Втрата Ямаля буде відчутною: він стабільно виходить у стартовому складі та впливає на результат. Ця втрата вплине і на збірну Іспанії.

У сезоні Ямаль провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 24 голи і віддав 16 результативних передач. У Ла Лізі — 28 матчів, 16 голів і 12 асистів. Його ринкова вартість оцінюють у 200 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що лісабонська "Бенфіка" знайшла покупця на українського хавбека Георгія Судакова, якого клуб готовий відпустити за вигідної пропозиції.

Також Новини.LIVE писав, що полтавська "Ворскла" звернулася до своїх уболівальників із проханням допомогти фінансово через донати.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
