Главная Спорт Ямаль может не сыграть до конца сезона и пропустить чемпионат мира

Ямаль может не сыграть до конца сезона и пропустить чемпионат мира

Дата публикации 23 апреля 2026 08:10
Ямаль получил травму и может пропустить ЧМ-2026
Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил травму в матче чемпионата Испании против "Сельты". Футболист не доиграл матч и покинул поле.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ламин Ямаль, 22 апреля 2026 года
Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Ямаль может пропустить часть сезона

Матч 33-го тура Ла Лиги завершился победой каталонцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Ямаль на 40-й минуте, однако, после этого получил травму и был заменен.

Предварительно у 17-летнего игрока подозревают повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Окончательный диагноз определят после обследования, которое установит степень повреждения и сроки восстановления.

В "Барселоне" обеспокоены, ведь Ямаль является одним из ключевых игроков атаки. Если повреждение подтвердится, он может пропустить концовку сезона, а также под вопросом будет его участие в чемпионате мира-2026.

Потеря Ямаля будет ощутимой: он стабильно выходит в стартовом составе и влияет на результат. Эта потеря повлияет и на сборную Испании.

В сезоне Ямаль провел 45 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. В Ла Лиге — 28 матчей, 16 голов и 12 ассистов. Его рыночная стоимость оценивают в 200 млн евро.

Барселона Ламин Ямал Спортивная травма
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
