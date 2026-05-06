Главная Спорт Шахтер нацелился на украинца из Польши

Шахтер нацелился на украинца из Польши

Дата публикации 6 мая 2026 11:38
Шахтер хочет подписать Желизко из чемпионата Польши
Иван Желизко празднует гол. Фото: instagram.com/ivanzhelizko/

Донецкий "Шахтер" рассматривает возможность подписания полузащитника польской "Лехии" Ивана Желизко. Украинский футболист может покинуть команду уже после завершения сезона. "Лехия" рассчитывает получить за игрока не менее шести млн евро.

Украинский хавбек выступает на позиции опорного полузащитника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на KanalSportowy.

В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах. На счету 25-летний Ивана Желизко 6 забитых мячей и пять результативных передач. Украинец является одним из ключевых игроков польского клуба, что вызвало интерес со стороны "Шахтера". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что известно о возможном трансфере

Официальных переговоров между клубами не подтверждено. При этом польские медиа отмечают высокую вероятность кадровых изменений в составе "Лехии" летом. Одним из кандидатов на уход называют именно Ивана Желизко. Интерес к футболисту со стороны украинских клубов фиксируется не впервые.

Польскую команду может покинуть украинский вратарь Богдан Сарнавский. В нынешнем сезоне 31-летний голкипер провел только один матч. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
