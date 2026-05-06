Моуринью заинтересован в игроке сборной Украины

Дата публикации 6 мая 2026 12:12
Трансфер Зубкова: украинцем заинтересовался португальский гранд
Жозе Моуринью (слева) перед тренировкой "Бенфики". Фото: instagram.com/slbenfica/

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью заинтересован в подписании украинского вингера "Трабзонспора" Александра Зубкова. Португальский специалист внимательно следит за выступлениями футболиста. Возможный трансфер может состояться уже в летнее межсезонье.

Моуринью хочет укрепить центральную ось португальской команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на A Bola

Одним из вариантов сделки рассматривается обмен игроками. В таком случае Александр Зубков перейдет в лиссабонский клуб, а один из футболистов "Бенфики" отправится в обратном направлении. Интерес Жозе Моуринью к украинцу связывают с его опытом работы в Турции. Тренер хорошо знаком с местным рынком и возможностями игроков чемпионата. 

Александр Зубков
Александр Зубков работает на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Что известно о сезоне Зубкова

В нынешнем сезоне хавбеку сборной Украины провел 34 матча за "Трабзонспор" во всех турнирах. На счету украинца 3 забитых мяча и одиннадцать результативных передач. Вингер остается одним из ключевых игроков команды. Его ориентировочная трансферная стоимость оценивается примерно в 7 млн евро.

Зубков также регулярно вызывается в сборную Украины. Ранее футболист выступал за донецкий "Шахтер", с которым неоднократно становился чемпионом страны. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
