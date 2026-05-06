Трансфер Зубкова: украинцем заинтересовался португальский гранд

Моуринью заинтересован в игроке сборной Украины
Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью заинтересован в подписании украинского вингера "Трабзонспора" Александра Зубкова. Португальский специалист внимательно следит за выступлениями футболиста. Возможный трансфер может состояться уже в летнее межсезонье.
Моуринью хочет укрепить центральную ось португальской команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на A Bola.
Одним из вариантов сделки рассматривается обмен игроками. В таком случае Александр Зубков перейдет в лиссабонский клуб, а один из футболистов "Бенфики" отправится в обратном направлении. Интерес Жозе Моуринью к украинцу связывают с его опытом работы в Турции. Тренер хорошо знаком с местным рынком и возможностями игроков чемпионата.
Что известно о сезоне Зубкова
В нынешнем сезоне хавбеку сборной Украины провел 34 матча за "Трабзонспор" во всех турнирах. На счету украинца 3 забитых мяча и одиннадцать результативных передач. Вингер остается одним из ключевых игроков команды. Его ориентировочная трансферная стоимость оценивается примерно в 7 млн евро.
Зубков также регулярно вызывается в сборную Украины. Ранее футболист выступал за донецкий "Шахтер", с которым неоднократно становился чемпионом страны.
