Ф’юрі та Джошуа битимуться за унікальний чемпіонський пояс

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Майбутній поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа отримає унікальний статус. На кону цього протистояння буде спеціально створений пояс, виготовлений повністю з золота.

За даними джерела, йдеться про ексклюзивний титул, який не має офіційного відношення до таких організацій, як WBC, WBA, IBF чи WBO. Пояс створюють окремо під цей бій і стане символічною нагородою для переможця, підкреслюючи масштаб події.

A GOLDEN BELT FOR A ROYAL BATTLE 👑



The custom “Fight of Britain” belt that will be presented to the winner of Tyson Fury vs Anthony Joshua later this year will be 100% GOLD 🔥 pic.twitter.com/2YpymbKZCs — Ring Magazine (@ringmagazine) May 5, 2026

Ідея створення подібного трофею не є новою для великих боксерських шоу. Раніше організатори використовували спеціальні пояси для топових поєдинків, зокрема WBC виготовляла унікальні титули до знакових боїв. Однак у випадку з Ф’юрі та Джошуа йдеться про повністю незалежний титул із золота.

Очікується, що пояс матиме не лише високу вартість, а й стане колекційним. Дизайн титулу поки не розкривається, але зараз очевидно, що організатори прагнуть зробити цей бій маркетинговою подією світового масштабу.

Поєдинок Ф’юрі — Джошуа стане одним із найочікуваніших у надважкій вазі за останні роки. Обидва британці є колишніми чемпіонами світу та мають величезну фан-базу. Їхнє протистояння довгий час не вдавалося організувати, однак зараз сторони близькі до фіналізації угоди. Обидва боксери двічі програвали Олександру Усику.

