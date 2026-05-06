Головна Спорт Джошуа та Ф'юрі битимуться за чемпіонський титул із суцільного золота

Дата публікації: 6 травня 2026 07:25
Ф’юрі та Джошуа битимуться за унікальний чемпіонський пояс
Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Майбутній поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа отримає унікальний статус. На кону цього протистояння буде спеціально створений пояс, виготовлений повністю з золота.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Ф’юрі та Джошуа матимуть унікальну нагороду

За даними джерела, йдеться про ексклюзивний титул, який не має офіційного відношення до таких організацій, як WBC, WBA, IBF чи WBO. Пояс створюють окремо під цей бій і стане символічною нагородою для переможця, підкреслюючи масштаб події.

Ідея створення подібного трофею не є новою для великих боксерських шоу. Раніше організатори використовували спеціальні пояси для топових поєдинків, зокрема WBC виготовляла унікальні титули до знакових боїв. Однак у випадку з Ф’юрі та Джошуа йдеться про повністю незалежний титул із золота.

Очікується, що пояс матиме не лише високу вартість, а й стане колекційним. Дизайн титулу поки не розкривається, але зараз очевидно, що організатори прагнуть зробити цей бій маркетинговою подією світового масштабу.

Поєдинок Ф’юрі — Джошуа стане одним із найочікуваніших у надважкій вазі за останні роки. Обидва британці є колишніми чемпіонами світу та мають величезну фан-базу. Їхнє протистояння довгий час не вдавалося організувати, однак зараз сторони близькі до фіналізації угоди. Обидва боксери двічі програвали Олександру Усику.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ріко Верхувен зазнав травми напередодні бою з Усиком, однак поєдинок планують провести у заплановані терміни.

Також Новини.LIVE інформував, де і коли в Україні можна буде переглянути цей бій, який відбудеться 23 травня та транслюватиметься на стримінгових платформах.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі суперважка вага
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
