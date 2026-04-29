WBO не дозволить росіянину Біволу боротися за чемпіонський пояс

Дмитро Бівол із чемпіонськими поясами. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Всесвітня боксерська організація відмовилася санкціонувати свій титул у поєдинку Дмитра Бівола, який відбудеться в Єкатеринбурзі. Рішення було ухвалено перед найближчим боєм чемпіона в напівважкій вазі. Організація повідомила команду спортсмена про своє рішення офіційним листом.

Президент WBO Густаво Олів'єрі вказав, що причиною стало проведення бою на території Росії на тлі триваючої війни проти України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Організація не позбавляє Дмитра Бівола чемпіонського пояса. Він зберігає статус чемпіона WBO, проте майбутній бій не вважатиметься захистом титулу.

Суперником Бівола стане Артур Ейферт. Поєдинок відбудеться в Єкатеринбурзі і пройде з титулом IBF на кону. Саме цей пояс захищатиме чинний чемпіон. Титул WBO в даному випадку не буде задіяний в офіційній лінії бою.

Хто такий Дмитро Бівол

Пофесійний боксер, який виступає в напівважкій ваговій категорії та є одним із лідерів дивізіону. Дмитро Бівол ставав чемпіоном світу й успішно проводив захисти титулу впродовж кількох років. Одним із найпомітніших результатів у його кар'єрі стала перемога над Саулем Альваресом.

