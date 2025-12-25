Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик змінив позицію в рейтингу найкращих боксерів світу

Усик змінив позицію в рейтингу найкращих боксерів світу

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 00:54
Олександр Усик знову перший у рейтингу P4P від The Ring
Олександр Усик. Фото: Reuters

На певний період об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик був позбавлений першого місця в рейтингу найкращих боксерів поза вагової категорії від The Ring. Однак, його головний конкурент Теренс Кроуфорд завершив кар'єру.

Після Кроуфорда на першу позицію знову повернувся Усик, повідомив портал The Ring.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик знову на першій позиції

Усик очолив рейтинг як володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Українець залишається непереможним на професійному рингу та є унікальним боксером, який досяг абсолютного домінування як у крузервейті, так і в хевівейті.

Друге місце посідає Наоя Іноуе — абсолютний чемпіон світу в нижчих вагових категоріях. Японець відомий вибуховою швидкістю, точністю та нокаутуючою силою, регулярно завершуючи поєдинки достроково.

Третім іде Джессі Родрігес — чемпіон світу в найлегших дивізіонах. Американець вирізняється універсальністю, зрілим стилем та вмінням однаково ефективно діяти як першим номером, так і на контратаках.

Четверту позицію займає росіянин Дмитро Бівол — один із найстабільніших боксерів напівважкої ваги. Саме він завдав першої поразки Артуру Бетербієву.

Повний рейтинг P4P від The Ring:

1 (2). Олександр Усик

2 (3). Наоя Іноуе

3 (4). Джессі Родрігес

4 (5). Дмитро Бівол

5 (6). Артур Бетербієв

6 (7). Дзунто Накатані

7 (8). Шакур Стівенсон

8 (9). Давід Бенавідес

9 (10). Девін Хейні

10 (-). Оскар Колласо

Нагадаємо, київське "Динамо" підготувало перший зимовий трансфер — це дуже несподіваний перехід.

Футболіст "Баварії" Гаррі Кейн встановив неймовірний рекорд, яким переверших Роббена.

Олександр Усик бокс The Ring українські боксери Теренс Кроуфорд
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації