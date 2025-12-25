Олександр Усик знову перший у рейтингу P4P від The Ring

Олександр Усик. Фото: Reuters

На певний період об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик був позбавлений першого місця в рейтингу найкращих боксерів поза вагової категорії від The Ring. Однак, його головний конкурент Теренс Кроуфорд завершив кар'єру.

Після Кроуфорда на першу позицію знову повернувся Усик, повідомив портал The Ring.

Усик знову на першій позиції

Усик очолив рейтинг як володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Українець залишається непереможним на професійному рингу та є унікальним боксером, який досяг абсолютного домінування як у крузервейті, так і в хевівейті.

Друге місце посідає Наоя Іноуе — абсолютний чемпіон світу в нижчих вагових категоріях. Японець відомий вибуховою швидкістю, точністю та нокаутуючою силою, регулярно завершуючи поєдинки достроково.

Третім іде Джессі Родрігес — чемпіон світу в найлегших дивізіонах. Американець вирізняється універсальністю, зрілим стилем та вмінням однаково ефективно діяти як першим номером, так і на контратаках.

Четверту позицію займає росіянин Дмитро Бівол — один із найстабільніших боксерів напівважкої ваги. Саме він завдав першої поразки Артуру Бетербієву.

Повний рейтинг P4P від The Ring:

1 (2). Олександр Усик

2 (3). Наоя Іноуе

3 (4). Джессі Родрігес

4 (5). Дмитро Бівол

5 (6). Артур Бетербієв

6 (7). Дзунто Накатані

7 (8). Шакур Стівенсон

8 (9). Давід Бенавідес

9 (10). Девін Хейні

10 (-). Оскар Колласо

