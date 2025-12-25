Александр Усик снова первый в рейтинге P4P от The Ring

Александр Усик. Фото: Reuters

На определенный период объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был лишен первого места в рейтинге лучших боксеров вне весовой категории от The Ring. Однако, его главный конкурент Теренс Кроуфорд завершил карьеру.

После Кроуфорда на первую позицию снова вернулся Усик, сообщил портал The Ring.

Усик снова на первой позиции

Усик возглавил рейтинг как обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе. Украинец остается непобедимым на профессиональном ринге и является уникальным боксером, который достиг абсолютного доминирования как в крузервейте, так и в хевивейте.

Второе место занимает Наоя Иноуэ — абсолютный чемпион мира в низших весовых категориях. Японец известен взрывной скоростью, точностью и нокаутирующей силой, регулярно завершая поединки досрочно.

Третьим идет Джесси Родригес - чемпион мира в самых легких дивизионах. Американец отличается универсальностью, зрелым стилем и умением одинаково эффективно действовать как первым номером, так и на контратаках.

Четвертую позицию занимает россиянин Дмитрий Бивол — один из самых стабильных боксеров полутяжелого веса. Именно он нанес первое поражение Артуру Бетербиеву.

Полный рейтинг P4P от The Ring:

1 (2). Александр Усик

2 (3). Наоя Иноуэ

3 (4). Джесси Родригес

4 (5). Дмитрий Бивол

5 (6). Артур Бетербиев

6 (7). Дзунто Накатани

7 (8). Шакур Стивенсон

8 (9). Давид Бенавидес

9 (10). Девин Хейни

10 (-). Оскар Колласо

