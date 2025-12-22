Усик змінив боксерські рукавички на участь у провокаційному шоу

Усик став героєм популярного провокаційного шоу
Відомий український блогер, телеведучий та актор Андрій Бєдняков готує новий випуск свого YouTube-шоу "Де брехня?". Цього разу гостем проєкту став чемпіон світу з боксу Олександр Усик.
Формат проєкту будується навколо особистих історій, серед яких глядачам і ведучому належить визначити єдину неправдиву, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перші натяки на зйомки з'явилися майже місяць тому, коли дружина боксера Катерина опублікувала спільне фото Усика та Бєднякова. Тоді цьому не надали особливого значення, оскільки вони регулярно перетинаються на благодійних заходах та публічних подіях.
Нещодавно Бєдняков підтвердив вихід випуску, опублікувавши спільний кадр з Усиком. Таким чином, участь чемпіона в проєкті стала офіційною, а сам епізод уже викликає підвищений інтерес в аудиторії шоу.
Коли Усик повернеться на ринг
На тлі впевненої перемоги над Даніелем Дюбуа в липні Усик активно розглядає перспективи наступного великого поєдинку, який може відбутися 2026 року та стати однією з центральних подій суперважкого дивізіону. Основним варіантом зараз вважається бій з американцем Деонтеєм Вайлдером. Команди вже почали переговори про поєдинок, і цей бій може відбутися як у США, так і в Саудівській Аравії в першому півріччі наступного року.
