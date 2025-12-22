Відео
Головна Спорт Усик став героєм популярного провокаційного шоу

Усик став героєм популярного провокаційного шоу

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 12:25
Усик змінив боксерські рукавички на участь у провокаційному шоу
Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Відомий український блогер, телеведучий та актор Андрій Бєдняков готує новий випуск свого YouTube-шоу "Де брехня?". Цього разу гостем проєкту став чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Формат проєкту будується навколо особистих історій, серед яких глядачам і ведучому належить визначити єдину неправдиву, повідомляє портал Новини.LIVE.

Перші натяки на зйомки з'явилися майже місяць тому, коли дружина боксера Катерина опублікувала спільне фото Усика та Бєднякова. Тоді цьому не надали особливого значення, оскільки вони регулярно перетинаються на благодійних заходах та публічних подіях.

Александр Усик и Андрей Бедняков
Олександр Усик (ліворуч) та Андрій Бєдняков. Фото: скріншот Instagram

Нещодавно Бєдняков підтвердив вихід випуску, опублікувавши спільний кадр з Усиком. Таким чином, участь чемпіона в проєкті стала офіційною, а сам епізод уже викликає підвищений інтерес в аудиторії шоу.

Александр Усик
Олександр Усик перед боєм. Фото: скріншот YouTube

Коли Усик повернеться на ринг

На тлі впевненої перемоги над Даніелем Дюбуа в липні Усик активно розглядає перспективи наступного великого поєдинку, який може відбутися 2026 року та стати однією з центральних подій суперважкого дивізіону. Основним варіантом зараз вважається бій з американцем Деонтеєм Вайлдером. Команди вже почали переговори про поєдинок, і цей бій може відбутися як у США, так і в Саудівській Аравії в першому півріччі наступного року.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик іронічно звернувся до відомого й одіозного суперника.

Легкоатлетка Юлія Левченко назвала феномен олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх.

Англійський форвард "Баварії" Гаррі Кейн підкорив німецьких уболівальників неймовірним рекордом.

