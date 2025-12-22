Усик сменил боксерские перчатки на участие в провокационном шоу

Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский блогер, телеведущий и актер Андрей Бедняков готовит новый выпуск своего YouTube-шоу "Де брехня?". На этот раз гостем проекта стал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Формат проекта строится вокруг личных историй, среди которых зрителям и ведущему предстоит определить единственную неправдивую, сообщает портал Новини.LIVE.

Первые намеки на съемки появились почти месяц назад, когда супруга боксера Екатерина опубликовала совместное фото Усика и Беднякова. Тогда этому не придали особого значения, поскольку они регулярно пересекаются на благотворительных мероприятиях и публичных событиях.

Александр Усик (слева) и Андрей Бедняков. Фото: скриншот Instagram

Недавно Бедняков подтвердил выход выпуска, опубликовав совместный кадр с Усиком. Таким образом, участие чемпиона в проекте стало официальным, а сам эпизод уже вызывает повышенный интерес у аудитории шоу.

Александр Усик перед боем. Фото: скриншот YouTube

Когда Усик вернется на ринг

На фоне уверенной победы над Даниэлем Дюбуа в июле Усик активно рассматривает перспективы следующего крупного поединка, который может состояться в 2026 году и стать одним из центральных событий супертяжелого дивизиона. Основным вариантом сейчас считается бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Команды уже начали переговоры о поединке, и этот бой может пройти как в США, так и в Саудовской Аравии в первом полугодии следующего года.

Напомним, ранее Александр Усик иронично обратился к известному и одиозному сопернику.

