Бетербієв переміг Бівола у бою за абсолютне чемпіонство світу

Артур Бетербієв — Дмитро Бівол. Фото: x.com/MatchroomBoxing

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбувся поєдинок за абсолютне чемпіонство у напівважкій вазі. У ньому зустрілися росіяни Артур Бетербієв та Дмитро Бівол.

Переміг Бетербієв, що викликало багато суперечок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Поєдинок Бетербієва проти Бівола

Бівол активніше розпочав поєдинок і краще виглядав на початку. Дмитро дозволяв супернику працювати агресивно, але за рахунок роботи на ногах, переміщенні та роботі корпусом перебивав опонента джебом.

Бетербієву потрібно було працювати в рингу активніше, і він почав це робити у четвертому раунді. Бій вирівнявся, але Бівол продовжував атакувати точніше, а Артур викидав дуже багато ударів.

У чемпіонських раундах Бетербієв працював агресивно, але йому знову не вистачало точності. Десятий та одинадцятий раунд Артур впевнено забрав, але у 12-му Бівол був точнішим.

Результат бою: Бетербієв переміг Бівола рішенням більшості суддів з рахунком 114-114, 115-113, 116-112.

Записки суддів у бою Бетербієв — Бівол. Фото: x.com/MatchroomBoxing

Для Бівола це була перша поразка в кар'єрі. Також він має 23 перемоги, з них 12 нокаутами.

Бетербієв здобув 21 перемогу у кар'єрі, але вперше він не виграв нокаутом.

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