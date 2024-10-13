Бетербиев победил Бивола в бою за абсолютное чемпионство мира

Бивол и Бетербиев со скандалом определили абсолютного чемпиона в полутяжах
В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся поединок за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе. В нем встретились россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Победил Бетербиев, что вызвало много споров, передает портал Новини.LIVE.
𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐂𝐀𝐍 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐁𝐄 𝐎𝐍𝐄 👑#BeterbievBivol | @DAZNBoxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/sVVppYDJvo— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 12, 2024
Поединок Бетербиева против Бивола
Бивол активнее начал поединок и лучше выглядел вначале. Дмитрий позволял сопернику работать агрессивно, но за счет работы на ногах, уходах и уклонах перебивал оппонента джебом.
Бетербиеву нужно было работать в ринге активнее, и он начал это делать в четвертом раунде. Бой выровнялся, но Бивол продолжал атаковать точнее, а Артур выбрасывал очень много ударов.
В чемпионских раундах Бетербиев работал агрессивно, но ему снова не хватало точности. Десятый и одиннадцатый раунд Артур уверенно забрал, но в 12-м Бивол был точнее.
Результат боя: Бетербиев победил Бивола решением большинства судей со счетом 114-114, 115-113, 116-112.
Для Бивола это было первое поражение в карьере. Также у него 23 победы, из них 12 нокаутами.
Бетербиев одержал 21 победу в карьере, но впервые он не выиграл нокаутом.
Напомним, поединок Сергей Богачук проведет поединок в андеркарте шоу Усик — Фьюри 2.
Ранее стало известно, с кем будет защищать свой титул чемпиона в легком весе Денис Беринчик.
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