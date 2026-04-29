WBO не позволит россиянину Биволу бороться за чемпионский пояс

Дмитрий Бивол с чемпионскими поясами. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Всемирная боксерская организация отказалась санкционировать свой титул в поединке Дмитрия Бивола, который пройдет в Екатеринбурге. Решение было принято перед ближайшим боем чемпиона в полутяжелом весе. Организация уведомила команду спортсмена о своем решении официальным письмом.

Президент WBO Густаво Оливьери указал, что причиной стало проведение боя на территории России на фоне продолжающейся войны против Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Организация не лишает Дмитрия Бивола чемпионского пояса. Он сохраняет статус чемпиона WBO, однако предстоящий бой не будет считаться защитой титула.

Соперником Бивола станет Артур Эйферт. Поединок состоится в Екатеринбурге и пройдет с титулом IBF на кону. Именно этот пояс будет защищать действующий чемпион. Титул WBO в данном случае не будет задействован в официальной линии боя.

Кто такой Дмитрий Бивол

Пофессиональный боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории и являющийся одним из лидеров дивизиона. Дмитрий Бивол становился чемпионом мира и успешно проводил защиты титула на протяжении нескольких лет. Одним из самых заметных результатов в его карьере стала победа над Саулем Альваресом.

Ранее Новини.LIVE цитировали Александра Усика, который поддержал Энтони Джошуа перед боем с Кристианом Пренгой.

Также Новини.LIVE писали о деталях организации будущего поединка Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.