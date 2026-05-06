Фьюри и Джошуа сразятся за уникальный чемпионский пояс

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Предстоящий поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа получит уникальный статус. На кону этого противостояния будет специально созданный пояс, изготовленный полностью из золота.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Фьюри и Джошуа будут иметь уникальную награду

По данным источника, речь идет об эксклюзивном титуле, который не имеет официального отношения к таким организациям, как WBC, WBA, IBF или WBO. Пояс создают отдельно под этот бой и станет символической наградой для победителя, подчеркивая масштаб события.

Пользовательский пояс "Бой Британии", который будет вручен победителю Tyson Fury vs Anthony Joshua позже в этом году, будет 100% GOLD 🔥 pic.twitter.com/2YpymbKZCs - Ring Magazine (@ringmagazine) 5 мая 2026 г.

Идея создания подобного трофея не является новой для крупных боксерских шоу. Ранее организаторы использовали специальные пояса для топовых поединков, в частности WBC изготавливала уникальные титулы к знаковым боям. Однако в случае с Фьюри и Джошуа речь идет о полностью независимом титуле из золота.

Ожидается, что пояс будет иметь не только высокую стоимость, но и станет коллекционным. Дизайн титула пока не раскрывается, но сейчас очевидно, что организаторы стремятся сделать этот бой маркетинговым событием мирового масштаба.

Поединок Фьюри — Джошуа станет одним из самых ожидаемых в супертяжелом весе за последние годы. Оба британца являются бывшими чемпионами мира и имеют огромную фан-базу. Их противостояние долгое время не удавалось организовать, однако сейчас стороны близки к финализации сделки. Оба боксера дважды проигрывали Александру Усику.

