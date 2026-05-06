Конопля может перейти в Динамо из Шахтера

Динамо заинтересовалось одним из лидеров Шахтера
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Хорватии. Интерес к футболисту проявляет загребское "Динамо". Представители клуба уже контактировали со стороной игрока.
Хорваты готовы предложить украинцу выгодные финансовые условия, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол с вертолета".
Загребское "Динамо" рассматривает Ефима Коноплю как приоритетный вариант на позицию правого защитника. В клубе рассчитывают воспользоваться ситуацией с контрактом футболиста. Действующее соглашение игрока с "Шахтером" истекает в сентябре. При этом сам Конопля пока не спешит принимать окончательное решение и намерен изучить несколько предложений.
Что известно о возможном трансфере Конопли
В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел 27 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча и четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока примерно в 5 миллионов евро. Конопля также регулярно вызывается в сборную Украины.
Загребское "Динамо" досрочно стало чемпионом Хорватии и гарантировало себе участие в Лиге чемпионов сезона-2026/27. Команда опережает ближайшего преследователя на 15 очков за три тура до завершения чемпионата. Сейчас президентом клуба является легендарный хорватский футболист Звонимир Бобан.
