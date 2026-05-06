Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Панатінаїкос може запропонувати контракт Реброву

Панатінаїкос може запропонувати контракт Реброву

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 16:03
У Реброва з'явився екзотичний варіант продовження кар'єри
Сергій Ребров під час роботи у збірній України. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров увійшов до числа кандидатів на посаду наставника грецького "Панатінаїкоса". Афінський клуб розглядає можливість зміни тренера після завершення сезону. Команда фінішувала на четвертому місці в чемпіонаті Греції.

Керівництво клубу вже розпочало роботу над вибором нового наставника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на NewsPao.

У шорт-листі "Панатінаїкоса" перебувають два фахівці. Окрім Сергія Реброва, розглядається аргентинець Себастьян Лето. Зараз він працює головним тренером "Кіфісьї", а раніше довгий час виступав у грецькому чемпіонаті як футболіст. У клубі обговорюють, який саме профіль тренера більше підходить команді.

Сергей Ребров
Сергій Ребров проводить тренування. Фото: УАФ

Чому "Панатінаїкос" розглядає Реброва

Українець вважається варіантом для масштабної перебудови команди. Сергій Ребров має досвід роботи в європейському футболі та раніше тренував "Аль-Айн", "Ференцварош" та київське "Динамо". У квітні він залишив посаду головного тренера збірної України. Після цього ім'я тренера регулярно пов'язують із кількома зарубіжними клубами.

"Панатінаїкос" може розширити список кандидатів. При цьому варіант із продовженням співпраці з нинішнім наставником Рафаелем Бенітесом вважається малоймовірним.

Читайте також:

Нагадаємо, переможцю поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа вручать ексклюзивний чемпіонський пояс, виконаний із чистого золота.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про зацікавленість донецького "Шахтаря" в колишньому гравцеві олімпійської збірної України.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна України з футболу Сергій Ребров Панатінаїкос
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації