У Реброва з'явився екзотичний варіант продовження кар'єри

Панатінаїкос може запропонувати контракт Реброву
Головний тренер збірної України Сергій Ребров увійшов до числа кандидатів на посаду наставника грецького "Панатінаїкоса". Афінський клуб розглядає можливість зміни тренера після завершення сезону. Команда фінішувала на четвертому місці в чемпіонаті Греції.
Керівництво клубу вже розпочало роботу над вибором нового наставника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на NewsPao.
У шорт-листі "Панатінаїкоса" перебувають два фахівці. Окрім Сергія Реброва, розглядається аргентинець Себастьян Лето. Зараз він працює головним тренером "Кіфісьї", а раніше довгий час виступав у грецькому чемпіонаті як футболіст. У клубі обговорюють, який саме профіль тренера більше підходить команді.
Чому "Панатінаїкос" розглядає Реброва
Українець вважається варіантом для масштабної перебудови команди. Сергій Ребров має досвід роботи в європейському футболі та раніше тренував "Аль-Айн", "Ференцварош" та київське "Динамо". У квітні він залишив посаду головного тренера збірної України. Після цього ім'я тренера регулярно пов'язують із кількома зарубіжними клубами.
"Панатінаїкос" може розширити список кандидатів. При цьому варіант із продовженням співпраці з нинішнім наставником Рафаелем Бенітесом вважається малоймовірним.
Нагадаємо, переможцю поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа вручать ексклюзивний чемпіонський пояс, виконаний із чистого золота.
Раніше Новини.LIVE повідомляли про зацікавленість донецького "Шахтаря" в колишньому гравцеві олімпійської збірної України.