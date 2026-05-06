У Реброва з'явився екзотичний варіант продовження кар'єри

Сергій Ребров під час роботи у збірній України. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров увійшов до числа кандидатів на посаду наставника грецького "Панатінаїкоса". Афінський клуб розглядає можливість зміни тренера після завершення сезону. Команда фінішувала на четвертому місці в чемпіонаті Греції.

Керівництво клубу вже розпочало роботу над вибором нового наставника, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на NewsPao.

У шорт-листі "Панатінаїкоса" перебувають два фахівці. Окрім Сергія Реброва, розглядається аргентинець Себастьян Лето. Зараз він працює головним тренером "Кіфісьї", а раніше довгий час виступав у грецькому чемпіонаті як футболіст. У клубі обговорюють, який саме профіль тренера більше підходить команді.

Сергій Ребров проводить тренування. Фото: УАФ

Чому "Панатінаїкос" розглядає Реброва

Українець вважається варіантом для масштабної перебудови команди. Сергій Ребров має досвід роботи в європейському футболі та раніше тренував "Аль-Айн", "Ференцварош" та київське "Динамо". У квітні він залишив посаду головного тренера збірної України. Після цього ім'я тренера регулярно пов'язують із кількома зарубіжними клубами.

"Панатінаїкос" може розширити список кандидатів. При цьому варіант із продовженням співпраці з нинішнім наставником Рафаелем Бенітесом вважається малоймовірним.

Читайте також:

Нагадаємо, переможцю поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа вручать ексклюзивний чемпіонський пояс, виконаний із чистого золота.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про зацікавленість донецького "Шахтаря" в колишньому гравцеві олімпійської збірної України.