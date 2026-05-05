Ребров готується повернутися до роботи в ОАЕ

Сергій Ребров у збірній України. Фото: УАФ

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров може продовжити кар'єру в ОАЕ. Фахівець веде переговори з двома клубами. Одним із варіантів є "Аль-Вахда".

Рішення щодо майбутнього тренера може бути ухвалено в найближчий місяць, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Betting Insider.

Імовірність призначення Сергія Реброва в "Аль-Вахду" оцінюється як висока. Клуб посідає п'яте місце в поточному сезоні чемпіонату ОАЕ. Офіційне оголошення може відбутися після завершення кампанії 2025/26. Очікується, що це станеться в середині травня.

Сергій Ребров під час тренування. Фото: УАФ

Досвід Реброва та причини відходу зі збірної

Колишній наставник "Динамо" та "Ференцвароша" вже працював у чемпіонаті ОАЕ. Із червня 2021 року по червень 2023 року він очолював "Аль-Айн". За цей період тренер добре вивчив місцевий футбол і специфіку ліги. Цей досвід розглядають як один із чинників можливого призначення.

У квітні Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Причиною стали результати команди і виліт у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Після звільнення фахівець розглядав варіанти продовження кар'єри за кордоном, включно з грецьким "Олімпіакосом". Переговори з клубами з ОАЕ стали одним із таких напрямків.

