Ребров готується повернутися до роботи в ОАЕ

Ребров знайшов нову роботу після відходу зі збірної України
Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров може продовжити кар'єру в ОАЕ. Фахівець веде переговори з двома клубами. Одним із варіантів є "Аль-Вахда".
Рішення щодо майбутнього тренера може бути ухвалено в найближчий місяць, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Betting Insider.
Імовірність призначення Сергія Реброва в "Аль-Вахду" оцінюється як висока. Клуб посідає п'яте місце в поточному сезоні чемпіонату ОАЕ. Офіційне оголошення може відбутися після завершення кампанії 2025/26. Очікується, що це станеться в середині травня.
Досвід Реброва та причини відходу зі збірної
Колишній наставник "Динамо" та "Ференцвароша" вже працював у чемпіонаті ОАЕ. Із червня 2021 року по червень 2023 року він очолював "Аль-Айн". За цей період тренер добре вивчив місцевий футбол і специфіку ліги. Цей досвід розглядають як один із чинників можливого призначення.
У квітні Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Причиною стали результати команди і виліт у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Після звільнення фахівець розглядав варіанти продовження кар'єри за кордоном, включно з грецьким "Олімпіакосом". Переговори з клубами з ОАЕ стали одним із таких напрямків.
