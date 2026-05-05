Ребров готовится вернуться к работе в ОАЭ

Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в ОАЭ. Специалист ведет переговоры с двумя клубами. Одним из вариантов является "Аль-Вахда".

Решение по будущему тренера может быть принято в ближайший месяц, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Betting Insider.

Вероятность назначения Сергея Реброва в "Аль-Вахду" оценивается как высокая. Клуб занимает пятое место в текущем сезоне чемпионата ОАЭ. Официальное объявление может состояться после завершения кампании 2025/26. Ожидается, что это произойдет в середине мая.

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Опыт Реброва и причины ухода из сборной

Бывший наставник "Динамо" и "Ференцвароша" уже работал в чемпионате ОАЭ. С июня 2021 года по июнь 2023 года он возглавлял "Аль-Айн". За этот период тренер хорошо изучил местный футбол и специфику лиги. Этот опыт рассматривается как один из факторов возможного назначения.

В апреле Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Причиной стали результаты команды и вылет в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. После ухода специалист рассматривал варианты продолжения карьеры за рубежом, включая греческий "Олимпиакос". Переговоры с клубами из ОАЭ стали одним из таких направлений.

Читайте также:

Напомним, ранее будущий соперник Александра Усика Рико Верхувен получил серьезный удар по лицу.

Также Новини.LIVE сообщали, что поединок Усика и Верхувена будет показан в Украине в прямом эфире.