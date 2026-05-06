У Реброва появился экзотический вариант продолжения карьеры

Сергей Ребров во время работы в сборной Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вошел в число кандидатов на пост наставника греческого "Панатинаикоса". Афинский клуб рассматривает возможность смены тренера после завершения сезона. Команда финишировала на четвертом месте в чемпионате Греции.

Руководство клуба уже начало работу над выбором нового наставника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на NewsPao.

В шорт-листе "Панатинаикоса" находятся два специалиста. Помимо Сергея Реброва, рассматривается аргентинец Себастьян Лето. Сейчас он работает главным тренером "Кифисьи", а ранее долгое время выступал в греческом чемпионате как футболист. В клубе обсуждают, какой именно профиль тренера больше подходит команде.

Сергей Ребров проводит тренировку. Фото: УАФ

Почему "Панатинаикос" рассматривает Реброва

Украинец считается вариантом для масштабной перестройки команды. Сергей Ребров имеет опыт работы в европейском футболе и ранее тренировал "Аль-Айн", "Ференцварош" и киевское "Динамо". В апреле он покинул пост главного тренера сборной Украины. После этого имя тренера регулярно связывают с несколькими зарубежными клубами.

"Панатинаикос" может расширить список кандидатов. При этом вариант с продолжением сотрудничества с нынешним наставником Рафаэлем Бенитесом считается маловероятным.

Читайте также:

Напомним, победителю поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа вручат эксклюзивный чемпионский пояс, выполненный из чистого золота.

Ранее Новини.LIVE сообщали о заинтересованности донецкого "Шахтера" в бывшем игроке олимпийской сборной Украины.