Главная Спорт Луис Энрике пошутил над Баварией после ответного полуфинала ЛЧ

Луис Энрике пошутил над Баварией после ответного полуфинала ЛЧ

Дата публикации 7 мая 2026 09:12
Луис Энрике прокомментировал второй подряд выход ПСЖ в финал ЛЧ
Луис Энрике после матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Парижский клуб по сумме двух матчей прошел "Баварию". Ответная встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Французская команда второй сезон подряд сыграет в финале главного еврокубка, сообщают Новини.LIVE.

Луис Энрике отметил качество игры своей команды и высокий уровень противостояния. По словам тренера, футболисты грамотно действовали как в обороне, так и в атаке. Также специалист подчеркнул важность настроя игроков в матчах такого уровня. "ПСЖ" сумел удержать преимущество после победы в первой встрече со счетом 5:4. 

Луис Энрике
Луис Энрике и Венсан Компани. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что сказал Луис Энрике после матча

"Мы это заслужили. Сегодня показали высокий уровень мастерства. Знали, когда защищаться, а когда атаковать. Выйти во второй финал подряд — это нечто невероятное, мы здесь уже почти как дома", — заявил Луис Энрике. 

Испанский тренер также отметил, что команда выиграла больше единоборств, чем в первом полуфинальном матче. По его мнению, "ПСЖ" выглядел опасно практически в каждой контратаке. В финале турнира парижане сыграют против лондонского "Арсенала". 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
