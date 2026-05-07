Луис Энрике прокомментировал второй подряд выход ПСЖ в финал ЛЧ

Луис Энрике после матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Парижский клуб по сумме двух матчей прошел "Баварию". Ответная встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Французская команда второй сезон подряд сыграет в финале главного еврокубка, сообщают Новини.LIVE.

Луис Энрике отметил качество игры своей команды и высокий уровень противостояния. По словам тренера, футболисты грамотно действовали как в обороне, так и в атаке. Также специалист подчеркнул важность настроя игроков в матчах такого уровня. "ПСЖ" сумел удержать преимущество после победы в первой встрече со счетом 5:4.

Луис Энрике и Венсан Компани. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что сказал Луис Энрике после матча

"Мы это заслужили. Сегодня показали высокий уровень мастерства. Знали, когда защищаться, а когда атаковать. Выйти во второй финал подряд — это нечто невероятное, мы здесь уже почти как дома", — заявил Луис Энрике.

Испанский тренер также отметил, что команда выиграла больше единоборств, чем в первом полуфинальном матче. По его мнению, "ПСЖ" выглядел опасно практически в каждой контратаке. В финале турнира парижане сыграют против лондонского "Арсенала".

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о девушке Рико Верхувена, который готовится к поединку против Александра Усика.

Также Новини.LIVE сообщали, что Андреа Мальдера планирует пригласить в тренерский штаб сборной Украины как минимум одного иностранного специалиста.