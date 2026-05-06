Луис Энрике сделал важное заявление перед игрой ПСЖ с Баварией

Луис Энрике отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал предстоящий ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии". Испанский специалист отметил особую атмосферу стадиона и важность предстоящей встречи. Парижский клуб подходит к игре после победы в первом матче со счетом 5:4.

Ответная встреча определит второго финалиста турнира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Реклама

Луис Энрике подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на задаче выхода в финал Лиги чемпионов. Наставник "ПСЖ" также отметил поддержку болельщиков и значение этого противостояния для клуба. По его словам, игроки понимают уровень ответственности перед матчем. В клубе рассчитывают во второй раз в истории выйти в финал Лиги чемпионов.

Луис Энрике во время тренировки "ПСЖ". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что сказал Энрике перед полуфиналом

"Мы никогда не забудем, что выиграли нашу первую Лигу чемпионов на этом стадионе. Это фантастическая арена, и для нас это вызов. Настал момент, когда нужно выложиться по полной, чтобы во второй раз выйти в финал. Важно показать, зачем мы здесь, и понять это самим", — заявил Луис Энрике.

Реклама

Первым финалистом турнира уже стал лондонский "Арсенал". Команда Микеля Артеты обыграла мадридский "Атлетико" по сумме двух встреч и впервые за 20 лет вышла в финал Лиги чемпионов. Для "ПСЖ" возможный выход в решающий матч станет вторым в клубной истории.

Читайте также:

Реклама

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа будут сражаться на ринге за пояс из чистого золота.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что лидер "Барселоны" Ламин Ямаль близок к возвращению на поле.