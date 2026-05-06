Арсенал победил Атлетико и вышел в финал Лиги чемпионов

Арсенал победил Атлетико и вышел в финал Лиги чемпионов

Дата публикации 6 мая 2026 00:29
Арсенал прошел Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов
Матч "Арсенал" — "Атлетико". Фото: Reuters

Лондонский "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв мадридский "Атлетико" в ответном полуфинальном матче. Единственный гол в матче решил судьбу противостояния.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Арсенал" одолел "Атлетико"

После ничьей 1:1 в первом матче команда Микеля Артеты сумела одержать минимальную победу дома — 1:0. Решающий мяч забили в конце первого тайма. Букайо Сака удачно сыграл на добивании после удара партнеров и вывел "канониров" вперед.

Во втором тайме "Атлетико" пытался отыграться и создал несколько опасных моментов. В частности, Антуан Гризманн имел шанс сравнять счет, однако голкипер Давид Рая и защитники "Арсенала" действовали надежно.

Лондонцы ответили своими контратаками, но не смогли удвоить преимущество. Несмотря на это, команда сохранила победный результат до финального свистка.

В компенсированное время напряжение только росло, однако счет так и не изменился.

"Арсенал" выиграл двухматчевое противостояние и вышел в финал турнира, где сыграет против победителя противостояния "ПСЖ" — "Бавария".

"Арсенал" во второй раз будет играть в финале Лиги чемпионов. Впервые это произошло в сезоне 2005/2006 годов, когда подопечные Арсена Венгера уступили "Барселоне" со счетом 1:2.

"Арсенал " — "Атлетико " — 1:0 (первый матч — 1:1)

Гол: Сака, 45

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Калафиори (Инкапье, 58) — Райс, Льюис-Скелли (Субименди, 74) — Сака (Мадуэке, 58), Эзе (Эдегор, 58), Троссар (Мартинелли, 83) — Йокерес.

"Атлетико": Облак — Пубиль, Ле Норман (Серлот, 57), Ганцко, Руджери — Симеоне (Кардосо, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Молина, 57) — Гризманн (Баэна, 66), Альварес (Альмада, 66).

Предупреждения: Пубиль, Коке

Лига чемпионов Атлетико Мадрид Арсенал
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
