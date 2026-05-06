Арсенал пройшов Атлетіко в півфіналі Ліги чемпіонів

Матч "Арсенал" — "Атлетіко". Фото: Reuters

Лондонський "Арсенал" вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, обігравши мадридський "Атлетіко" у матчі-відповіді півфіналу. Єдиний гол у матчі вирішив долю протистояння.

Після нічиєї 1:1 у першому матчі команда Мікеля Артети зуміла здобути мінімальну перемогу вдома — 1:0. Вирішальний м’яч забили наприкінці першого тайму. Букайо Сака вдало зіграв на добиванні після удару партнерів і вивів "канонірів" уперед.

У другому таймі "Атлетіко" намагався відігратися та створив кілька небезпечних моментів. Зокрема, Антуан Грізманн мав шанс зрівняти рахунок, однак голкіпер Давід Рая та захисники "Арсеналу" діяли надійно.

Лондонці відповіли своїми контратаками, але не змогли подвоїти перевагу. Попри це, команда зберегла переможний результат до фінального свистка.

У компенсований час напруга лише зростала, однак рахунок так і не змінився.

"Арсенал" виграв двоматчеве протистояння і вийшов до фіналу турніру, де зіграє проти переможця протистояння "ПСЖ" — "Баварія".

"Арсенал" вдруге гратиме у фіналі Ліги чемпіонів. Вперше це сталося у сезоні 2005/2006 років, коли підопічні Арсена Венгера поступилися "Барселоні" з рахунком 1:2.

"Арсенал" — "Атлетіко" — 1:0 (перший матч — 1:1)

Гол: Сака, 45

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 58) — Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 74) — Сака (Мадуеке, 58), Езе (Едегор, 58), Троссар (Мартінеллі, 83) — Йокерес.

"Атлетіко": Облак — Пубіль, Ле Норман (Серлот, 57), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Кардосо, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Моліна, 57) — Грізманн (Баена, 66), Альварес (Альмада, 66).

Попередження: Пубіль, Коке

