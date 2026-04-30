Головна Спорт Арсенал втратив перемогу в першому матчі півфіналу ЛЧ проти Атлетіко

Арсенал втратив перемогу в першому матчі півфіналу ЛЧ проти Атлетіко

Дата публікації: 30 квітня 2026 00:41
Атлетіко і Арсенал зіграли внічию в півфіналі Ліги чемпіонів
Матч "Атлетіко" — "Арсенал". Фото: Reuters

Мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал" не визначили переможця в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, залишивши інтригу перед грою у відповідь.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Матч, у якому все вирішили пенальті

Перший тайм проходив у напруженій боротьбі з мінімумом гольових моментів. Команди діяли обережно, зосередившись на контролі м’яча і позиційній грі. Втім, наприкінці тайму гості отримали шанс відкрити рахунок — після фолу в штрафному був призначений пенальті. Дьокереш впевнено реалізував пенальті на 44-й хвилині.

Після перерви "Атлетіко" активізувався і почав чинити тиск на ворота суперника. Мадридці створили кілька небезпечних моментів, зокрема влучили у поперечину після удару Грізманна. Зрештою господарі також заробили пенальті — м’яч влучив у руку захисника "Арсеналу".

На 56-й хвилині Альварес зрівняв рахунок, потужно пробивши з позначки. Надалі "Атлетіко" продовжував атакувати, але не зміг реалізувати свої моменти.

"Арсенал" відповідав рідкісними контратаками і наприкінці гри створив кілька шансів, однак вирвати перемогу не вдалося.

У компенсований час мадридці могли вирвати перемогу, проте удар Моліни пройшов над поперечиною. У підсумку — нічия 1:1.

"Атлетіко" — "Арсенал" — 1:1

Голи: Альварес, 56 (пен.) — Дьокереш, 44 (пен.)

"Атлетіко": Облак — Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Ле Норман, 46), Коке, Кардосо (Моліна, 88), Лукман — Грізманн, Альварес (Баена, 77).

"Арсенал": Рая — Вайт (Москера, 86), Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Езе, 58), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 68), Дьокереш (Жезус, 69), Мартінеллі (Троссар, 68).

Попередження: Ганцко

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що український вінгер Михайло Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил і вже подав апеляцію до CAS.

Також Новини.LIVE інформував, що київське "Динамо" залишилось без опорних півзахисників напередодні матчу проти "Шахтаря".

Ліга чемпіонів Атлетико Мадрид Арсенал
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
