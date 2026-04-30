Арсенал упустил победу в первом матче полуфинала ЛЧ против Атлетико

Дата публикации 30 апреля 2026 00:41
Атлетико и Арсенал сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов
Матч "Атлетико" - "Арсенал". Фото: Reuters

Мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" не определили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:1, оставив интригу перед ответной игрой.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Матч, в котором все решили пенальти

Первый тайм проходил в напряженной борьбе с минимумом голевых моментов. Команды действовали осторожно, сосредоточившись на контроле мяча и позиционной игре. Впрочем, в конце тайма гости получили шанс открыть счет — после фола в штрафной был назначен пенальти. Дьокереш уверенно реализовал пенальти на 44-й минуте.

После перерыва "Атлетико" активизировался и начал оказывать давление на ворота соперника. Мадридцы создали несколько опасных моментов, в частности попали в перекладину после удара Гризманна. В конце концов хозяева также заработали пенальти — мяч попал в руку защитника "Арсенала".

На 56-й минуте Альварес сравнял счет, мощно пробив с отметки. В дальнейшем "Атлетико" продолжал атаковать, но не смог реализовать свои моменты.

"Арсенал" отвечал редкими контратаками и в конце игры создал несколько шансов, однако вырвать победу не удалось.

В компенсированное время мадридцы могли вырвать победу, однако удар Молины прошел над перекладиной. В итоге — ничья 1:1.

"Атлетико" — "Арсенал" — 1:1

Голы: Альварес, 56 (пен.) — Дьокереш, 44 (пен.)

"Атлетико": Облак — Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери — Симеоне (Ле Норман, 46), Коке, Кардосо (Молина, 88), Лукман — Гризманн, Альварес (Баэна, 77).

"Арсенал": Рая — Уайт (Москера, 86), Салиба, Габриэл, Инкапье — Эдегор (Эзе, 58), Субименди, Райс — Мадуэке (Сака, 68), Йокерес (Жезус, 69), Мартинелли (Троссар, 68).

Предупреждения: Ганцко

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинский вингер Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и уже подал апелляцию в CAS.

Также Новини.LIVE информировал, что киевское "Динамо" осталось без опорных полузащитников накануне матча против "Шахтера".

Лига чемпионов Атлетико Мадрид Арсенал
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
