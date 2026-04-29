Головна Спорт Атлетіко проти Арсенала: де та коли дивитися другий півфінал ЛЧ

Атлетіко проти Арсенала: де та коли дивитися другий півфінал ЛЧ

Дата публікації: 29 квітня 2026 09:44
Де та коли дивитися матч Атлетіко та Арсенала в півфіналі ЛЧ
Футболісти "Атлетіко" святкують гол. Фото: Reuters/Juan Barbosa

Мадридський "Атлетіко" прийме лондонський "Арсенал" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в середу, 29 квітня. Обидва суперники зарекомендували себе в єврокубках надійною грою в обороні.

Вболівальники в Україні зможуть побачити поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Іспанський клуб робить ставку на щільну оборону та контроль простору, тоді як англійська команда віддає перевагу позиційним атакам і високому пресингу. Обидва суперники демонструють організовану гру без зайвого ризику. Тренерські штаби "Атлетіко" та "Арсенала" традиційно приділяють підвищену увагу першому матчу. Зустріч у відповідь відбудеться в Лондоні за тиждень.

Габріел Магальяйнс (ліворуч) та Деклан Райс. Фото: Reuters/David Klein

Контраст із результативним півфіналом у Парижі

Напередодні "ПСЖ" та "Баварія" провели перший півфінал, який завершився з рахунком 5:4 на користь французького клубу. У матчі в Мадриді очікується значно нижча результативність через різні ігрові моделі. "Атлетіко" традиційно діє компактно та мінімізує простір біля своїх воріт, а "Арсенал" у виїзних матчах плей-оф грає обережніше та рідше розкривається.

У подібних протистояннях команди частіше обирають прагматичну стратегію, де пріоритетом стає результат, а не кількість голів. Перший матч півфіналу має задати сценарій усієї дуелі та визначити підхід команд до гри у відповідь. Обидві сторони мають досвід виступів на пізніх стадіях турніру і вміють адаптуватися до суперника.

Вболівальники в Україні зможуть подивитися гру на медіасервісі Megogo, який є офіційним транслятором єврокубків у країні. Матч буде доступний за передоплатою і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Віктора Вацка, який назвав зарплату нового тренера збірної України.

Також Новини.LIVE писали про плани керівництва київського "Динамо" щодо наставника Ігоря Костюка в команді.

Ліга чемпіонів Атлетико Мадрид Арсенал
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
