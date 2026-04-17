Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сімеоне близький до повернення в міланський Інтер

Сімеоне близький до повернення в міланський Інтер

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 11:37
Інтер може звільнити Ківу і призначити Сімеоне
Дієго Сімеоне в об'єктиві телекамер. Фото: Reuters/Albert Gea

Міланський "Інтер" розглядає можливість зміни головного тренера після закінчення сезону. Це відбувається попри лідерство команди в італійській Серії А. Керівництво клубу оцінює варіанти посилення тренерського штабу.

Одним із пріоритетних кандидатів є наставник "Атлетіко" Дієго Сімеоне, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Foot Mercato.

Аргентинський фахівець розглядається як основна мета для "нерадзуррі". Контракт 55-річного Дієго Сімеоне з мадридським клубом діє до літа 2027 року. Проте представники "Інтера" вже встановили попередній контакт із тренером. У клубі вивчають можливість його запрошення.

Дієго Сімеоне керує грою "Атлетіко". Фото: Reuters/

Альтернативний варіант для "Інтера"

У разі, якщо домовитися з Дієго Сімеоне не вдасться, "нерадзуррі" готовий розглянути продовження співпраці з чинним тренером Крістіаном Ківу. Його контракт також розрахований до завершення сезону-2026/27. Керівництво клубу не виключає збереження поточної структури за відсутності альтернатив. Рішення залежатиме від перебігу переговорів.

Дієго Сімеоне раніше виступав за "Інтер" як гравець у період з 1997 по 1999 рік. У складі міланського клубу він виграв Кубок УЄФА. У сезоні 2025/26 аргентинський фахівець вивів "Атлетіко" в півфінал Ліги чемпіонів.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Інтер Діего Симеоне Атлетико Мадрид
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації