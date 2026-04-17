Інтер може звільнити Ківу і призначити Сімеоне

Дієго Сімеоне в об'єктиві телекамер.

Міланський "Інтер" розглядає можливість зміни головного тренера після закінчення сезону. Це відбувається попри лідерство команди в італійській Серії А. Керівництво клубу оцінює варіанти посилення тренерського штабу.

Одним із пріоритетних кандидатів є наставник "Атлетіко" Дієго Сімеоне, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Foot Mercato.

Аргентинський фахівець розглядається як основна мета для "нерадзуррі". Контракт 55-річного Дієго Сімеоне з мадридським клубом діє до літа 2027 року. Проте представники "Інтера" вже встановили попередній контакт із тренером. У клубі вивчають можливість його запрошення.

Дієго Сімеоне керує грою "Атлетіко".

Альтернативний варіант для "Інтера"

У разі, якщо домовитися з Дієго Сімеоне не вдасться, "нерадзуррі" готовий розглянути продовження співпраці з чинним тренером Крістіаном Ківу. Його контракт також розрахований до завершення сезону-2026/27. Керівництво клубу не виключає збереження поточної структури за відсутності альтернатив. Рішення залежатиме від перебігу переговорів.

Дієго Сімеоне раніше виступав за "Інтер" як гравець у період з 1997 по 1999 рік. У складі міланського клубу він виграв Кубок УЄФА. У сезоні 2025/26 аргентинський фахівець вивів "Атлетіко" в півфінал Ліги чемпіонів.

Читайте також:

