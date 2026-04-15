Сімеоне назвав головну причину успіху Атлетіко в матчі з Барселоною

Лідер "Барселони" Ламін Ямаль на перед тренером "Атлетіко" Дієго Сімеоне. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Мадридський "Атлетіко" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів за підсумками протистояння з "Барселоною". Команда Дієго Сімеоне перемогла за сумою двох зустрічей із рахунком 3:2. У матчі-відповіді "Атлетіко" поступився 1:2, проте зберіг перевагу.

"Матрацники" вперше з сезону 2016/17 пробилися до півфіналу Ліги чемпіонів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

"Барселона" домінувала впродовж усього матчу Ліги чемпіонів у Мадриді, незважаючи на провали в обороні та тиск з боку трибун "Метраполітано". Каталонці не використали багато моментів, які підопічні Ганса-Дітера Фліка створювали навіть у меншості після вилучення Еріка Гарсії.

"Ми вийшли до півфіналу з хорошим настроєм і вірою у свої сили. Знаємо свої сильні та слабкі сторони. Упевнені в тому, що робимо, і готові боротися за те, до чого прагнули стільки років. У першому таймі ми доклали великих зусиль та змогли налагодити гру, незважаючи на помилки", — заявив після матчу наставник "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

Антуан Грізманн (ліворуч) та Хуліан Альварес. Фото: instagram.com/Atleticodemadrid/

"Атлетіко" продовжив знущатися над суперником

Соціальні мережі столичної команди відразу після матчу опублікували кілька роликів, у яких простежується тролінг над "Барселоною". Справжнім хітом стала серія фотографій, на яких футболісти "Атлетіко" позують у темних окулярах. Це відсилання до передматчевих знімків гравців "Барселони", які таким чином шукали натхнення у прикладі баскетболіста Леброна Джеймса.

У півфіналі Ліги чемпіонів "Атлетіко" зіграє з переможцем пари "Арсенал" — "Спортинг".

