Атлетико потроллили Барселону после выхода в полуфинал ЛЧ

Игроки Атлетико потроллили Барселону после выхода в полуфинал ЛЧ

Дата публикации 15 апреля 2026 11:39
Симеоне назвал главную причину успеха Атлетико в матче с Барселоной
Лидер "Барселоны" Ламин Ямаль на фоне тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Мадридский "Атлетико" вышел в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с "Барселоной". Команда Диего Симеоне победила по сумме двух встреч со счетом 3:2. В ответном матче "Атлетико" уступил 1:2, однако сохранил преимущество.

"Матрасники" впервые с сезона 2016/17 пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА. 

"Барселона" доминировала по ходу всего матча Лиги чемпионов в Мадриде несмотря на провалы в обороне и давление со стороны трибун "Метраполитано". Каталонцы не использовали много моментов, которые подопечные Ханса-Дитера Флика создавали даже в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии

"Мы вышли в полуфинал с хорошим настроем и верой в свои силы. Знаем свои сильные и слабые стороны. Уверены в том, что делаем, и готовы бороться за то, к чему стремились столько лет. В первом тайме мы приложили большие усилия и смогли наладить игру, несмотря на ошибки", — заявил после матча наставник "Атлетико" Диего Симеоне. 

Антуан Гризманн и Хулиан Альварес после ответного матча 1/4 ЛЧ с Барселоной
Антуан Гризманн (слева) и Хулиан Альварес. Фото: instagram.com/Atleticodemadrid/

"Атлетико" продолжил издеваться над соперником

Социальные сети столичной команды сразу после матча опубликовали несколько роликов, в которых прослеживается троллинг над "Барселоной". Настоящих хитом стала серия фотографий, на которых футболисты "Атлетико" позируют в темных очках. Это отсылка на предматчевые снимки игроков "Барселоны", который таким образом искали вдохновение в примере баскетболиста Леброна Джеймса. 

В полуфинале Лиги чемпионов "Атлетико" сыграет с победителем пары "Арсенал" — "Спортинг".

футбол Лига чемпионов Барселона Диего Симеоне Атлетико Мадрид
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
