Интер может уволить Киву и назначить Симеоне

Диего Симеоне в объективе телекамер.

Миланский "Интер" рассматривает возможность смены главного тренера по окончании сезона. Это происходит несмотря на лидерство команды в итальянской Серии А. Руководство клуба оценивает варианты усиления тренерского штаба.

Одним из приоритетных кандидатов является наставник "Атлетико" Диего Симеоне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Foot Mercato.

Аргентинский специалист рассматривается как основная цель для "нерадзурри". Контракт 55-летнего Диего Симеоне с мадридским клубом действует до лета 2027 года. Тем не менее, представители "Интера" уже установили предварительный контакт с тренером. В клубе изучают возможность его приглашения.

Диего Симеоне руководит игрой "Атлетико".

Альтернативный вариант для "Интера"

В случае, если договориться с Диего Симеоне не удастся, "нерадзурри" готов рассмотреть продление сотрудничества с действующим тренером Кристианом Киву. Его контракт также рассчитан до завершения сезона-2026/27. Руководство клуба не исключает сохранения текущей структуры при отсутствии альтернатив. Решение будет зависеть от хода переговоров.

Диего Симеоне ранее выступал за "Интер" как игрок в период с 1997 по 1999 год. В составе миланского клуба он выиграл Кубок УЕФА. В сезоне 2025/26 аргентинский специалист вывел "Атлетико" в полуфинал Лиги чемпионов.

