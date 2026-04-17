Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Симеоне близок к возвращению в миланский Интер

Симеоне близок к возвращению в миланский Интер

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 11:37
Интер может уволить Киву и назначить Симеоне
Диего Симеоне в объективе телекамер. Фото: Reuters/Albert Gea

Миланский "Интер" рассматривает возможность смены главного тренера по окончании сезона. Это происходит несмотря на лидерство команды в итальянской Серии А. Руководство клуба оценивает варианты усиления тренерского штаба.

Одним из приоритетных кандидатов является наставник "Атлетико" Диего Симеоне, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Foot Mercato.

Аргентинский специалист рассматривается как основная цель для "нерадзурри". Контракт 55-летнего Диего Симеоне с мадридским клубом действует до лета 2027 года. Тем не менее, представители "Интера" уже установили предварительный контакт с тренером. В клубе изучают возможность его приглашения. 

Диего Симеоне во время матча Лиги чемпионов
Диего Симеоне руководит игрой "Атлетико". Фото: Reuters/

Альтернативный вариант для "Интера"

В случае, если договориться с Диего Симеоне не удастся, "нерадзурри" готов рассмотреть продление сотрудничества с действующим тренером Кристианом Киву. Его контракт также рассчитан до завершения сезона-2026/27. Руководство клуба не исключает сохранения текущей структуры при отсутствии альтернатив. Решение будет зависеть от хода переговоров.

Диего Симеоне ранее выступал за "Интер" как игрок в период с 1997 по 1999 год. В составе миланского клуба он выиграл Кубок УЕФА. В сезоне 2025/26 аргентинский специалист вывел "Атлетико" в полуфинал Лиги чемпионов. 

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали о неожиданной сфере работы Александра Шовковского после ухода из "Динамо" (Киев). 

Ранее Новини.LIVE назвали имя следующего соперника для "Шахтера" в рамках Лиги Конференций. 

спорт футбол Интер Диего Симеоне Атлетико Мадрид
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации