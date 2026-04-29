Где и когда смотреть матч Атлетико и Арсенала в полуфинале ЛЧ

Футболисты "Атлетико" празднуют гол. Фото: Reuters/Juan Barbosa

Мадридский "Атлетико" примет лондонский "Арсенал" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Метрополитано" в среду, 29 апреля. Оба соперника зарекомендовали себя в еврокубках надежной игрой в обороне.

Болельщики в Украине смогут увидеть поединок в прямом эфире.

Испанский клуб делает ставку на плотную оборону и контроль пространства, тогда как английская команда предпочитает позиционные атаки и высокий прессинг. Оба соперника демонстрируют организованную игру без лишнего риска. Тренерские штабы "Атлетико" и "Арсенала" традиционно уделяют повышенное внимание первому матчу. Ответная встреча состоится в Лондоне через неделю.

Габриэл Магальяйнс (слева) и Деклан Райс. Фото: Reuters/David Klein

Контраст с результативным полуфиналом в Париже

Накануне "ПСЖ" и "Бавария" провели первый полуфинал, который завершился со счетом 5:4 в пользу французского клуба. В матче в Мадриде ожидается значительно более низкая результативность из-за разных игровых моделей. "Атлетико" традиционно действует компактно и минимизирует пространство у своих ворот, а "Арсенал" в выездных матчах плей-офф играет осторожнее и реже раскрывается.

В подобных противостояниях команды чаще выбирают прагматичную стратегию, где приоритетом становится результат, а не количество голов. Первый матч полуфинала должен задать сценарий всей дуэли и определить подход команд к ответной игре. Обе стороны обладают опытом выступлений на поздних стадиях турнира и умеют адаптироваться к сопернику.

Болельщики в Украине смогут посмотреть игру на медиасервисе Megogo, который является официальным транслятором еврокубков в стране. Матч будет доступен по предоплате и начнется в 22:00 по киевскому времени.

