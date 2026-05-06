Артета сделал заявление после победы Арсенала над Атлетико

Микель Артета празднует победу. Фото: Reuters/Paul Childs

Английский "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов после победы над "Атлетико". Ответный матч завершился со счетом 1:0 в пользу "канониров". Главный тренер лондонской команды Микель Артета прокомментировал результат после финального свистка.

Испанский специалист отметил прогресс клуба и атмосферу на стадионе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

Для "Арсенала" это второй выход в финал Лиги чемпионов в истории клуба. Предыдущий раз команда играла в решающем матче турнира в 2006 году, когда "канониры" проиграли "Барселоне". В текущем сезоне лондонцы продолжают борьбу и в чемпионате Англии. Уже в ближайшем туре команда сыграет против "Вест Хэма".

Что сказал Артета после матча

"Это невероятная ночь. Мы снова вместе творили историю. Я не могу быть счастливее или горже за каждого, кто причастен к этому клубу. Спустя 20 лет, и лишь второй раз в нашей истории, мы возвращаемся в финал Лиги чемпионов", — заявил тренер.

Также Артета подчеркнул, что "Арсенал" достиг уровня клуба, который должен стабильно бороться за крупнейшие трофеи. Тренер отметил важность поддержки болельщиков и признал, что для подобных результатов необходимы не только качество игры, но и удачное стечение обстоятельств.

