Эвертон остановил Ман Сити и помог Арсеналу в борьбе за чемпионство

Тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола после матча. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы сыграл вничью с "Эвертоном" в матче 35-го тура АПЛ. Поединок завершился со счетом 3:3. Этот результат повлиял на чемпионскую гонку.

"Арсенал" получил преимущество в борьбе за титул, сообщают Новини.LIVE.

По ходу встречи "Манчестер Сити" вел в счете, но упустил контроль во втором тайме. "Эвертон" забил трижды и вышел вперед, однако в концовке гости сравняли счет. Голы Эрлинга Холанна и Жереми Доку позволили команде избежать поражения. При этом потеря очков ухудшила позиции действующего чемпиона.

"Эвертон" — "Манчестер Сити" 3:3 (0:1)

Голы: Барри, 68, 81; О'Брайен, 73 — Доку, 43, 90+7; Холанн, 83.

Читайте также:

Как изменилась чемпионская гонка

После ничьей "Манчестер Сити" отстает от "Арсенала" на пять очков, имея матч в запасе. Лондонской команде необходимо выиграть оставшиеся три игры, чтобы гарантировать титул. В календаре "Арсенала" матчи против "Вест Хэма", "Бернли" и "Кристал Пэлас". "Сити" предстоят встречи с "Брентфордом", "Кристал Пэлас", "Борнмутом" и "Астон Виллой".

Джейк О’Брайен из "Эвертона" празднует гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что ситуация изменилась. Он отметил, что теперь исход чемпионата зависит не только от его команды. Также тренер подчеркнул уровень соперника. По его словам, "Эвертон" традиционно создает сложности для топ-клубов.

Ничья сократила шансы "Сити" на чемпионство, тогда как "Арсенал" укрепил позиции. Команда Микеля Артеты приблизилась к первому титулу за более чем два десятилетия. При этом окончательный исход сезона будет зависеть от результатов оставшихся туров.

Напомним, кикбоксер Рико Верхувен получил неприятную травму и показал, как выглядит с большим синяком на лице.

Также Новини.LIVE сообщали, что Александр Караваев сказал об итогах чемпионской гонки в украинской Премьер-лиге.