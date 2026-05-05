Евертон зупинив Ман Сіті та допоміг Арсеналу в боротьбі за чемпіонство

Тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола після матчу. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли зіграв унічию з "Евертоном" у матчі 35-го туру АПЛ. Поєдинок завершився з рахунком 3:3. Цей результат вплинув на чемпіонські перегони.

"Арсенал" отримав перевагу в боротьбі за титул.

По ходу зустрічі "Манчестер Сіті" вів у рахунку, але втратив контроль у другому таймі. "Евертон" забив тричі і вийшов уперед, проте в кінцівці гості зрівняли рахунок. Голи Ерлінга Голанна та Жеремі Доку дозволили команді уникнути поразки. При цьому втрата очок погіршила позиції чинного чемпіона.

"Евертон" - "Манчестер Сіті" 3:3 (0:1)

Голи: Баррі, 68, 81; О'Браєн, 73 — Доку, 43, 90+7; Голанн, 83.

Як змінилися чемпіонські перегони

Після нічиєї "Манчестер Сіті" відстає від "Арсеналу" на п'ять очок, маючи матч у запасі. Лондонській команді необхідно виграти три гри, що залишилися, щоб гарантувати титул. У календарі "Арсеналу" матчі проти "Вест Гема", "Бернлі" та "Кристал Пелас". На "Сіті" чекають зустрічі з "Брентфордом", "Кристал Пелас", "Борнмутом" та "Астон Віллою".

Джейк О'Браєн з "Евертона" святкує гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола визнав, що ситуація змінилася. Він зазначив, що тепер результат чемпіонату залежить не тільки від його команди. Також тренер підкреслив рівень суперника. За його словами, "Евертон" традиційно створює складнощі для топ-клубів.

Нічия скоротила шанси "Сіті" на чемпіонство, тоді як "Арсенал" зміцнив позиції. Команда Мікеля Артети наблизилася до першого титулу за більш ніж два десятиліття. При цьому остаточний результат сезону залежатиме від результатів турів, що залишилися.

