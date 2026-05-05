Усик потерял первое место в рейтинге P4P от The Ring

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потерял статус лучшего боксера мира независимо от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring. Украинец больше не возглавляет рейтинг P4P.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Наоя Иноуэ. Фото: instagram.com/naoyainoue_410

Иноуэ обошел Усика

Первое место занял японский абсолютный чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ. Причиной изменений стала его победа над Дзунто Накатани — экс-чемпионом мира в трех дивизионах. Иноуэ остается непобежденным и продолжает серию уверенных выступлений.

Усик, владеющий титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, опустился на вторую позицию. Украинец удерживал лидерство длительное время, однако уступил первое место, поскольку давно не проводил громких боев.

Третье место рейтинга занимает чемпион мира Шакур Стивенсон, четвертый — Джесси Родригес. В пятерку также вошел Давид Бенавидес, который поднялся сразу на две позиции после последних выступлений.

Читайте также:

В десятке лучших также есть Дмитрий Бивол, Дзунто Накатани, Девин Хейни, Оскар Колласо и Эмануэль Наваррете.

Рейтинг P4P по версии The Ring:

Наоя Иноуэ Александр Усик Шакур Стивенсон Джесси Родригес Давид Бенавидес Дмитрий Бивол Дзунто Накатани Девин Хейни Оскар Колласо Эмануэль Наваррете

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что жена Александра Усика привлекла внимание новым образом, который активно обсуждали в сети.

Также Новини.LIVE информировал, что Рико Верхувен получил травму накануне боя с Усиком, однако подготовка к поединку продолжается.