Усик втратив перше місце у рейтингу P4P від The Ring

Усик втратив статус кращого боксера світу
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик втратив статус найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного журналу The Ring. Українець більше не очолює рейтинг P4P.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.
Іноуе обійшов Усика
Перше місце посів японський абсолютний чемпіон другої легшої ваги Наоя Іноуе. Причиною змін стала його перемога над Дзунто Накатані — ексчемпіоном світу в трьох дивізіонах. Іноуе залишається непереможеним і продовжує серію впевнених виступів.
Усик, який володіє титулами WBC, WBA і IBF у надважкій вазі, опустився на другу позицію. Українець утримував лідерство тривалий час, однак поступився першим місцем, оскільки давно не проводив гучних боїв.
Третє місце рейтингу посідає чемпіон світу Шакур Стівенсон, четвертий — Джессі Родрігес. До п’ятірки також увійшов Давід Бенавідес, який піднявся одразу на дві позиції після останніх виступів.
У десятці найкращих також є Дмитро Бівол, Дзунто Накатані, Девін Хейні, Оскар Колласо та Емануель Наваррете.
Рейтинг P4P за версією The Ring:
- Наоя Іноуе
- Олександр Усик
- Шакур Стівенсон
- Джессі Родрігес
- Давід Бенавідес
- Дмитро Бівол
- Дзунто Накатані
- Девін Хейні
- Оскар Колласо
- Емануель Наваррете
