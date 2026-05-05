Головна Спорт Усик втратив статус кращого боксера світу

Дата публікації: 5 травня 2026 11:08
Усик втратив перше місце у рейтингу P4P від The Ring
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик втратив статус найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії за версією авторитетного журналу The Ring. Українець більше не очолює рейтинг P4P.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Наоя Иноуэ
Наоя Іноуе. Фото: instagram.com/naoyainoue_410

Іноуе обійшов Усика

Перше місце посів японський абсолютний чемпіон другої легшої ваги Наоя Іноуе. Причиною змін стала його перемога над Дзунто Накатані — ексчемпіоном світу в трьох дивізіонах. Іноуе залишається непереможеним і продовжує серію впевнених виступів.

Усик, який володіє титулами WBC, WBA і IBF у надважкій вазі, опустився на другу позицію. Українець утримував лідерство тривалий час, однак поступився першим місцем, оскільки давно не проводив гучних боїв.

Третє місце рейтингу посідає чемпіон світу Шакур Стівенсон, четвертий — Джессі Родрігес. До п’ятірки також увійшов Давід Бенавідес, який піднявся одразу на дві позиції після останніх виступів.

У десятці найкращих також є Дмитро Бівол, Дзунто Накатані, Девін Хейні, Оскар Колласо та Емануель Наваррете.

Рейтинг P4P за версією The Ring:

  1. Наоя Іноуе
  2. Олександр Усик
  3. Шакур Стівенсон
  4. Джессі Родрігес
  5. Давід Бенавідес
  6. Дмитро Бівол
  7. Дзунто Накатані
  8. Девін Хейні
  9. Оскар Колласо
  10. Емануель Наваррете

Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
