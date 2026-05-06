Артета назвав те, що допомогло Арсеналу вийти у фінал Ліги чемпіонів

Дата публікації: 6 травня 2026 09:47
Артета зробив заяву після перемоги Арсеналу над Атлетіко
Мікель Артета святкує перемогу. Фото: Reuters/Paul Childs

Англійський "Арсенал" вийшов у фінал Ліги чемпіонів після перемоги над "Атлетіко". Матч-відповідь завершився з рахунком 1:0 на користь "канонірів". Головний тренер лондонської команди Мікель Артета прокоментував результат після фінального свистка.

Іспанський фахівець відзначив прогрес клубу та атмосферу на стадіоні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Для "Арсеналу" це другий вихід у фінал Ліги чемпіонів в історії клубу. Попередній раз команда грала у вирішальному матчі турніру 2006 року, коли "каноніри" програли "Барселоні". У поточному сезоні лондонці продовжують боротьбу і в чемпіонаті Англії. Уже в найближчому турі команда зіграє проти "Вест Гема".

Микель Артета
Мікель Артета (ліворуч) після фінального свистка. Фото: Reuters/Paul Childs

Що сказав Артета після матчу

"Це неймовірна ніч. Ми знову разом творили історію. Я не можу бути щасливішим або гордішим за кожного, хто причетний до цього клубу. Через 20 років, і лише вдруге в нашій історії, ми повертаємося у фінал Ліги чемпіонів", — заявив тренер.

Також Артета наголосив, що "Арсенал" досяг рівня клубу, який повинен стабільно боротися за найбільші трофеї. Тренер наголосив на важливості підтримки вболівальників та визнав, що для подібних результатів необхідна не тільки якість гри, а й вдалий збіг обставин.

Ліга чемпіонів Арсенал Мікель Артета
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
