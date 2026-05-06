Главная Спорт Симеоне нашел главную причину поражения Атлетико в матче с Арсеналом

Симеоне нашел главную причину поражения Атлетико в матче с Арсеналом

Дата публикации 6 мая 2026 10:38
Симеоне удивительно отреагировал на вылет Атлетико
Тренер "Атлетико" Диего Симеоне во время матча. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Мадридский "Атлетико" завершил выступления в Лиге чемпионов на стадии полуфинала. Команда Диего Симеоне уступила лондонскому "Арсеналу" по сумме двух матчей со счетом 1:2. Ответная встреча завершилась победой английского клуба.

После игры главный тренер "матрасников" подвел итоги противостояния, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Диего Симеоне признал, что "Арсенал" заслужил выход в финал турнира. Аргентинский специалист отметил реализацию моментов со стороны "канониров". Также аргентинский тренер вспомнил эпизоды первого матча, когда мадридцы могли добиться большего. По его словам, команда создала достаточно возможностей, но не использовала их. 

Что сказал Симеоне после вылета "Атлетико"

"Если мы вылетели, значит, соперник больше заслуживал пройти дальше. Они использовали свои моменты и заслуженно победили. Во мне сейчас спокойствие, потому что команда отдала все силы. Мы сражались против очень сильного соперника", — заявил Симеоне. 

Диего Симеоне
Диего Симеоне атакует арбитра. Фото: Reuters/Paul Childs

Тренер "Атлетико" также поблагодарил болельщиков и игроков за выступление в турнире. После вылета из Лиги чемпионов команда продолжит борьбу в чемпионате Испании. За четыре тура до завершения сезона мадридцы идут четвертыми в таблице Ла Лиги. Отставание от третьего места, которое занимает "Вильярреал", составляет пять очков.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
