Сімеоне дивно відреагував на виліт Атлетіко

Тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне під час матчу. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Мадридський "Атлетіко" завершив виступи в Лізі чемпіонів на стадії півфіналу. Команда Дієго Сімеоне поступилася лондонському "Арсеналу" за сумою двох матчів із рахунком 1:2. Зустріч у відповідь завершилася перемогою англійського клубу.

Після гри головний тренер "матрацників" підбив підсумки протистояння, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Дієго Сімеоне визнав, що "Арсенал" заслужив вихід у фінал турніру. Аргентинський фахівець відзначив реалізацію моментів з боку "канонірів". Також аргентинський тренер згадав епізоди першого матчу, коли мадридці могли досягти більшого. За його словами, команда створила достатньо можливостей, але не використала їх.

Що сказав Сімеоне після вильоту "Атлетіко"

"Якщо ми вилетіли, значить, суперник більше заслуговував пройти далі. Вони використали свої моменти і заслужено перемогли. У мені зараз спокій, тому що команда віддала всі сили. Ми билися проти дуже сильного суперника", — заявив Сімеоне.

Дієго Сімеоне атакує арбітра. Фото: Reuters/Paul Childs

Тренер "Атлетіко" також подякував уболівальникам і гравцям за виступ у турнірі. Після вильоту з Ліги чемпіонів команда продовжить боротьбу в чемпіонаті Іспанії. За чотири тури до завершення сезону мадридці йдуть четвертими в таблиці Ла-Ліги. Відставання від третього місця, яке посідає "Вільярреал", становить п'ять очок.

Читайте також:

Нагадаємо, лідер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль дізнався новини про стан свого здоров'я після травми.

Раніше Новини.LIVE писали про травму, яку нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен отримав перед боєм з Олександром Усиком.