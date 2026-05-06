Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Луїс Енріке назвав козир ПСЖ перед матчем із Баварією

Луїс Енріке назвав козир ПСЖ перед матчем із Баварією

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 12:45
Луїс Енріке зробив важливу заяву перед грою ПСЖ із Баварією
Луїс Енріке відповідає на запитання журналістів. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке прокоментував майбутній матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії". Іспанський фахівець відзначив особливу атмосферу стадіону і важливість майбутньої зустрічі. Паризький клуб підходить до гри після перемоги в першому матчі з рахунком 5:4.

Зустріч у відповідь визначить другого фіналіста турніру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Луїс Енріке наголосив, що команда повністю зосереджена на завданні виходу у фінал Ліги чемпіонів. Наставник "ПСЖ" також наголосив на підтримці вболівальників і значенні цього протистояння для клубу. За його словами, гравці розуміють рівень відповідальності перед матчем. У клубі розраховують вдруге в історії вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Луис Энрике
Луїс Енріке під час тренування "ПСЖ". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що сказав Енріке перед півфіналом

"Ми ніколи не забудемо, що виграли нашу першу Лігу чемпіонів на цьому стадіоні. Це фантастична арена, і для нас це виклик. Настав момент, коли потрібно викластися на повну, щоб вдруге вийти у фінал. Важливо показати, навіщо ми тут, і зрозуміти це самим", — заявив Луїс Енріке.

Першим фіналістом турніру вже став лондонський "Арсенал". Команда Мікеля Артети обіграла мадридський "Атлетіко" за сумою двох зустрічей і вперше за 20 років вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Для "ПСЖ" можливий вихід у вирішальний матч стане другим у клубній історії.

Читайте також:

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа битимуться на рингу за пояс із чистого золота.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що лідер "Барселони" Ламін Ямаль близький до повернення на поле. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ліга чемпіонів ПСЖ Луіс Енріке
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації