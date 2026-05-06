Луїс Енріке зробив важливу заяву перед грою ПСЖ із Баварією

Луїс Енріке відповідає на запитання журналістів.

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке прокоментував майбутній матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії". Іспанський фахівець відзначив особливу атмосферу стадіону і важливість майбутньої зустрічі. Паризький клуб підходить до гри після перемоги в першому матчі з рахунком 5:4.

Зустріч у відповідь визначить другого фіналіста турніру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Луїс Енріке наголосив, що команда повністю зосереджена на завданні виходу у фінал Ліги чемпіонів. Наставник "ПСЖ" також наголосив на підтримці вболівальників і значенні цього протистояння для клубу. За його словами, гравці розуміють рівень відповідальності перед матчем. У клубі розраховують вдруге в історії вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Луїс Енріке під час тренування "ПСЖ".

Що сказав Енріке перед півфіналом

"Ми ніколи не забудемо, що виграли нашу першу Лігу чемпіонів на цьому стадіоні. Це фантастична арена, і для нас це виклик. Настав момент, коли потрібно викластися на повну, щоб вдруге вийти у фінал. Важливо показати, навіщо ми тут, і зрозуміти це самим", — заявив Луїс Енріке.

Першим фіналістом турніру вже став лондонський "Арсенал". Команда Мікеля Артети обіграла мадридський "Атлетіко" за сумою двох зустрічей і вперше за 20 років вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Для "ПСЖ" можливий вихід у вирішальний матч стане другим у клубній історії.

