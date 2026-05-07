Головна Спорт Луїс Енріке пожартував над Баварією після півфіналу ЛЧ у відповідь

Дата публікації: 7 травня 2026 09:12
Луїс Енріке прокоментував другий поспіль вихід ПСЖ у фінал ЛЧ
Луїс Енріке після матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке прокоментував вихід команди у фінал Ліги чемпіонів. Паризький клуб за сумою двох матчів пройшов "Баварію". Зустріч у відповідь завершилася внічию з рахунком 1:1.

Французька команда другий сезон поспіль зіграє у фіналі головного єврокубка, повідомляють Новини.LIVE.

Луїс Енріке відзначив якість гри своєї команди та високий рівень протистояння. За словами тренера, футболісти грамотно діяли як в обороні, так і в атаці. Також фахівець підкреслив важливість настрою гравців у матчах такого рівня. "ПСЖ" зумів утримати перевагу після перемоги в першій зустрічі з рахунком 5:4.

Луїс Енріке та Венсан Компані. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що сказав Луїс Енріке після матчу

"Ми це заслужили. Сьогодні показали високий рівень майстерності. Знали, коли захищатися, а коли атакувати. Вийти до другого фіналу поспіль - це щось неймовірне, ми тут уже майже як вдома", — заявив Луїс Енріке.

Іспанський тренер також зазначив, що команда виграла більше єдиноборств, ніж у першому півфінальному матчі. На його думку, "ПСЖ" виглядав небезпечно практично в кожній контратаці. У фіналі турніру парижани зіграють проти лондонського "Арсеналу".

Ліга чемпіонів ПСЖ Луіс Енріке
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
