Сафонов допоміг ПСЖ вибити Баварію з Ліги чемпіонів

ПСЖ вибив Баварію та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Французький "ПСЖ" став другим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2025/26. У повторному півфінальному матчі команда Луїса Енріке зіграла внічию з "Баварією" з рахунком 1:1. За сумою двох зустрічей парижани перемогли з рахунком 6:5.
У фіналі турніру французький клуб зустрінеться з лондонським "Арсеналом", повідомляють Новини.LIVE.
Господарі поля активно розпочали матч та намагалися швидко скоротити відставання після поразки в першій грі. Однак першою забила саме французька команда. Хвіча Кварацхелія перехопив м'яч на своїй половині поля, пройшов флангом і віддав передачу на Усмана Дембеле, який відкрив рахунок. Після пропущеного м'яча "Баварія" продовжила атакувати, але довгий час не могла реалізувати свої моменти.
Як ПСЖ утримав перевагу
До перерви хороші шанси відзначитися мали Майкл Олісе та Луїс Діас, проте голкіпер гостей Матвій Сафонов кілька разів врятував свою команду. У другому таймі мюнхенці продовжили тиск, але "ПСЖ" впевнено оборонявся і відповідав небезпечними контратаками. Мануель Нойєр також неодноразово вступав у гру після ударів Дезіре Дуе та Жоау Невеша. На 31-й хвилині арбітр не призначив пенальті у ворота парижан після перегляду епізоду з грою рукою.
Лише в компенсований час Гаррі Кейн зумів зрівняти рахунок у матчі. Однак цього виявилося недостатньо для виходу німецького клубу у фінал. "ПСЖ" другий сезон поспіль зіграє у вирішальному матчі Ліги чемпіонів. Суперником команди Луїса Енріке стане "Арсенал", який раніше вибив мадридський "Атлетіко".
"Баварія" — "ПСЖ" - 1:1 (0:1)
Голи: Кейн, 90+3 — Дембеле, 3.
Нагадаємо, Новини.LIVE представили дівчину Ріко Верхувена, майбутнього суперника Олександра Усика.
Також Новини.LIVE писали, що Андреа Мальдера візьме в тренерський штаб збірної України як мінімум одного іноземця.