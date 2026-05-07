Сафонов допоміг ПСЖ вибити Баварію з Ліги чемпіонів

Футболісти "ПСЖ" святкують перемогу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Французький "ПСЖ" став другим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2025/26. У повторному півфінальному матчі команда Луїса Енріке зіграла внічию з "Баварією" з рахунком 1:1. За сумою двох зустрічей парижани перемогли з рахунком 6:5.

У фіналі турніру французький клуб зустрінеться з лондонським "Арсеналом", повідомляють Новини.LIVE.

Господарі поля активно розпочали матч та намагалися швидко скоротити відставання після поразки в першій грі. Однак першою забила саме французька команда. Хвіча Кварацхелія перехопив м'яч на своїй половині поля, пройшов флангом і віддав передачу на Усмана Дембеле, який відкрив рахунок. Після пропущеного м'яча "Баварія" продовжила атакувати, але довгий час не могла реалізувати свої моменти.

Капітан "ПСЖ" Маркіньос. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Як ПСЖ утримав перевагу

До перерви хороші шанси відзначитися мали Майкл Олісе та Луїс Діас, проте голкіпер гостей Матвій Сафонов кілька разів врятував свою команду. У другому таймі мюнхенці продовжили тиск, але "ПСЖ" впевнено оборонявся і відповідав небезпечними контратаками. Мануель Нойєр також неодноразово вступав у гру після ударів Дезіре Дуе та Жоау Невеша. На 31-й хвилині арбітр не призначив пенальті у ворота парижан після перегляду епізоду з грою рукою.

Лише в компенсований час Гаррі Кейн зумів зрівняти рахунок у матчі. Однак цього виявилося недостатньо для виходу німецького клубу у фінал. "ПСЖ" другий сезон поспіль зіграє у вирішальному матчі Ліги чемпіонів. Суперником команди Луїса Енріке стане "Арсенал", який раніше вибив мадридський "Атлетіко".

"Баварія" — "ПСЖ" - 1:1 (0:1)

Голи: Кейн, 90+3 — Дембеле, 3.

