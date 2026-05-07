Сафонов помог ПСЖ выбить Баварию из Лиги чемпионов

ПСЖ выбил Баварию и вышел в финал Лиги чемпионов
Французский "ПСЖ" стал вторым финалистом Лиги чемпионов сезона-2025/26. В ответном полуфинальном матче команда Луиса Энрике сыграла вничью с "Баварией" со счетом 1:1. По сумме двух встреч парижане победили со счетом 6:5.
В финале турнира французский клуб встретится с лондонским "Арсеналом", сообщают Новини.LIVE.
Хозяева поля активно начали матч и пытались быстро сократить отставание после поражения в первой игре. Однако первой забила именно французская команда. Хвича Кварацхелия перехватил мяч на своей половине поля, прошел по флангу и отдал передачу на Усмана Дембеле, который открыл счет. После пропущенного мяча "Бавария" продолжила атаковать, но долгое время не могла реализовать свои моменты.
Как ПСЖ удержал преимущество
До перерыва хорошие шансы отличиться имели Майкл Олисе и Луис Диас, однако голкипер гостей Матвей Сафонов несколько раз спас свою команду. Во втором тайме мюнхенцы продолжили давление, но "ПСЖ" уверенно оборонялся и отвечал опасными контратаками. Мануэль Нойер также неоднократно вступал в игру после ударов Дезире Дуэ и Жоау Невеша. На 31-й минуте арбитр не назначил пенальти в ворота парижан после просмотра эпизода с игрой рукой.
Лишь в компенсированное время Харри Кейн сумел сравнять счет в матче. Однако этого оказалось недостаточно для выхода немецкого клуба в финал. "ПСЖ" второй сезон подряд сыграет в решающем матче Лиги чемпионов. Соперником команды Луиса Энрике станет "Арсенал", который ранее выбил мадридский "Атлетико".
"Бавария" — "ПСЖ" — 1:1 (0:1)
Голы: Кейн, 90+3 — Дембеле, 3.
Напомним, Новини.LIVE представили девушку Рико Верхувена, будущего соперника Александра Усика.
Также Новини.LIVE писали, что Андреа Мальдера возьмет в тренерский штаб сборной Украины как минимум одного иностранца.