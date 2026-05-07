Сафонов помог ПСЖ выбить Баварию из Лиги чемпионов

Футболисты "ПСЖ" празднуют победу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Французский "ПСЖ" стал вторым финалистом Лиги чемпионов сезона-2025/26. В ответном полуфинальном матче команда Луиса Энрике сыграла вничью с "Баварией" со счетом 1:1. По сумме двух встреч парижане победили со счетом 6:5.

В финале турнира французский клуб встретится с лондонским "Арсеналом", сообщают Новини.LIVE.

Хозяева поля активно начали матч и пытались быстро сократить отставание после поражения в первой игре. Однако первой забила именно французская команда. Хвича Кварацхелия перехватил мяч на своей половине поля, прошел по флангу и отдал передачу на Усмана Дембеле, который открыл счет. После пропущенного мяча "Бавария" продолжила атаковать, но долгое время не могла реализовать свои моменты.

Капитан "ПСЖ" Маркиньос. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как ПСЖ удержал преимущество

До перерыва хорошие шансы отличиться имели Майкл Олисе и Луис Диас, однако голкипер гостей Матвей Сафонов несколько раз спас свою команду. Во втором тайме мюнхенцы продолжили давление, но "ПСЖ" уверенно оборонялся и отвечал опасными контратаками. Мануэль Нойер также неоднократно вступал в игру после ударов Дезире Дуэ и Жоау Невеша. На 31-й минуте арбитр не назначил пенальти в ворота парижан после просмотра эпизода с игрой рукой.

Лишь в компенсированное время Харри Кейн сумел сравнять счет в матче. Однако этого оказалось недостаточно для выхода немецкого клуба в финал. "ПСЖ" второй сезон подряд сыграет в решающем матче Лиги чемпионов. Соперником команды Луиса Энрике станет "Арсенал", который ранее выбил мадридский "Атлетико".

Читайте также:

"Бавария" — "ПСЖ" — 1:1 (0:1)

Голы: Кейн, 90+3 — Дембеле, 3.

Напомним, Новини.LIVE представили девушку Рико Верхувена, будущего соперника Александра Усика.

Также Новини.LIVE писали, что Андреа Мальдера возьмет в тренерский штаб сборной Украины как минимум одного иностранца.