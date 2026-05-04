Наполи предложит контракт младшему брату Кварацхелии

Торнике Кварацхелия в матче за "Динамо" (Тбилиси). Фото: instagram.com/tornikekvaratskhelia7/

Итальянский "Наполи" проявляет интерес к молодому грузинскому футболисту Торнике Кварацхелии. Речь идет о 16-летнем игроке системы "Динамо" (Тбилиси). Игрок является младшим братом Хвичи Кварацхелии, который выступает французский "ПСЖ".

Представители "Наполи" уже побывали на матчах "Динамо", где наблюдали за игрой Торнике, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на CalcioNapoli24.

Интерес к Торнике связан с долгосрочной стратегией клуба. "Наполи" активно работает с молодыми талантами и рассматривает перспективные варианты для будущего. Фактор фамилии также привлекает дополнительное внимание к игроку. До переговоров о трансфере дело не дошло, но ситуация может измениться уже летом.

Торнике Кварацхелия отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Что известно о младшем Кварацхелии

Торнике Кварацхелии 16 лет, он еще не дебютировал на взрослом уровне. Недавно игрок впервые попал в заявку основной команды "Динамо" (Тбилиси). Он находится на начальном этапе профессиональной карьеры. Торнике выступает на позиции левого вингера и одинаково хорошо играет обеими ногами.

Хвича Кварацхелия, старший брат Торнике, является одним из ключевых игроков французского "ПСЖ" и сборной Грузии. Он стал чемпионом Италии в сезоне 2022/23 и был признан лучшим игроком Серии А. Хвича с детства болеет за мадридский "Реал" и не исключает, что однажды окажется на "Сантьяго Бернабеу".

