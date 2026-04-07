Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Наполи развивается скандал с Ромелу Лукаку

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 10:15
Ромелу Лукаку отказывается играть и тренироваться в Наполи
Ромелу Лукаку во время матча. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Руководство итальянского "Наполи" готовится к жестким мерам в отношении одной из звезд команды. Главный тренер "партенопейцев" Антонио Конте недоволен решением Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард не хочет тренироваться вместе с командой. 

Ветеран работает оиндивидуально под присмотром личного физиотерапевта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо.  

Еще летом 2025 года Ромелу Лукаку получил травму подколенного сухожили. Позже 32-летний форвард повередил бедро. Это стало причиной того, что бельгийский футболист большую часть сезона проводит в лазарете.  

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку во время поединка
Ромелу Лукаку на поле. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Лукаку конфликтует с "Наполи" 

Опытный футболист решил остаться в Бельгии, чтобы самостоятельно выздороветь после травмы и набрать форму. "Наполи", который ведет борьбу за Скудетто, просил Ромелу Лукаку вернуться, но форвард ответил отказом

Итальянский клуб считает, что для любого игрока команда должна быть на первом месте. В "Наполи" уже готовят меры против бельгийца. Не исключено, что дело не ограничится одним штрафом. 

Читайте также:

В сезоне 2025/26 Лукаку сыграл за неаполитанцев только 7 матчей, в которых забил 1 гол. "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Интера" на 7 баллов. 

Напомним, появились два новых кандидата на пост главного тренера сборной Украины, если Сергей Ребров решит уйти из команды. 

Также Новини.LIVE писали о решении английского "Ливерпуля" доверить Арне Слоту работу с командой и в следующем сезоне. 

спорт футбол Наполи Ромелу Лукаку Сборная Бельгии по футболу
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации