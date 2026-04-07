Ромелу Лукаку отказывается играть и тренироваться в Наполи

Ромелу Лукаку во время матча. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Руководство итальянского "Наполи" готовится к жестким мерам в отношении одной из звезд команды. Главный тренер "партенопейцев" Антонио Конте недоволен решением Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард не хочет тренироваться вместе с командой.

Ветеран работает оиндивидуально под присмотром личного физиотерапевта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо.

Еще летом 2025 года Ромелу Лукаку получил травму подколенного сухожили. Позже 32-летний форвард повередил бедро. Это стало причиной того, что бельгийский футболист большую часть сезона проводит в лазарете.

Ромелу Лукаку на поле. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Лукаку конфликтует с "Наполи"

Опытный футболист решил остаться в Бельгии, чтобы самостоятельно выздороветь после травмы и набрать форму. "Наполи", который ведет борьбу за Скудетто, просил Ромелу Лукаку вернуться, но форвард ответил отказом.

Итальянский клуб считает, что для любого игрока команда должна быть на первом месте. В "Наполи" уже готовят меры против бельгийца. Не исключено, что дело не ограничится одним штрафом.

В сезоне 2025/26 Лукаку сыграл за неаполитанцев только 7 матчей, в которых забил 1 гол. "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от "Интера" на 7 баллов.

