Ромелу Лукаку відмовляється грати і тренуватися в Наполі

Ромелу Лукаку під час матчу. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Керівництво італійського "Наполі" готується до жорстких заходів щодо однієї із зірок команди. Головний тренер "партенопейців" Антоніо Конте незадоволений рішенням Ромелу Лукаку. Бельгійський форвард не хоче тренуватися разом із командою.

Ветеран працює оіндивідуально під наглядом особистого фізіотерапевта, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Фабріціо Романо.

Ще влітку 2025 року Ромелу Лукаку отримав травму підколінного сухожилля. Пізніше 32-річний форвард пошкодив стегно. Це стало причиною того, що бельгійський футболіст більшу частину сезону проводить у лазареті.

Лукаку конфліктує з "Наполі"

Досвідчений футболіст вирішив залишитися в Бельгії, щоб самостійно одужати після травми і набрати форму. "Наполі", який веде боротьбу за Скудетто, просив Ромелу Лукаку повернутися, але форвард відповів відмовою.

Італійський клуб вважає, що для будь-якого гравця команда має бути на першому місці. У "Наполі" вже готують заходи проти бельгійця. Не виключено, що справа не обмежиться одним штрафом.

У сезоні 2025/26 Лукаку зіграв за неаполітанців лише 7 матчів, у яких забив 1 гол. "Наполі" посідає друге місце в турнірній таблиці й відстає від "Інтера" на 7 балів.

