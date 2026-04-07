Відео

Головна Спорт У Наполі розвивається скандал із Ромелу Лукаку

У Наполі розвивається скандал із Ромелу Лукаку

Дата публікації: 7 квітня 2026 10:15
Ромелу Лукаку відмовляється грати і тренуватися в Наполі
Ромелу Лукаку під час матчу. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Керівництво італійського "Наполі" готується до жорстких заходів щодо однієї із зірок команди. Головний тренер "партенопейців" Антоніо Конте незадоволений рішенням Ромелу Лукаку. Бельгійський форвард не хоче тренуватися разом із командою.

Ветеран працює оіндивідуально під наглядом особистого фізіотерапевта, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Фабріціо Романо

Ще влітку 2025 року Ромелу Лукаку отримав травму підколінного сухожилля. Пізніше 32-річний форвард пошкодив стегно. Це стало причиною того, що бельгійський футболіст більшу частину сезону проводить у лазареті.

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку во время поединка
Ромелу Лукаку на полі. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Лукаку конфліктує з "Наполі"

Досвідчений футболіст вирішив залишитися в Бельгії, щоб самостійно одужати після травми і набрати форму. "Наполі", який веде боротьбу за Скудетто, просив Ромелу Лукаку повернутися, але форвард відповів відмовою.

Італійський клуб вважає, що для будь-якого гравця команда має бути на першому місці. У "Наполі" вже готують заходи проти бельгійця. Не виключено, що справа не обмежиться одним штрафом.

Читайте також:

У сезоні 2025/26 Лукаку зіграв за неаполітанців лише 7 матчів, у яких забив 1 гол. "Наполі" посідає друге місце в турнірній таблиці й відстає від "Інтера" на 7 балів.

Нагадаємо, з'явилися два нових кандидати на посаду головного тренера збірної України, якщо Сергій Ребров вирішить піти з команди.

Також Новини.LIVE писали про рішення англійського "Ліверпуля" довірити Арне Слоту роботу з командою і в наступному сезоні.

спорт футбол Наполі Ромелу Лукаку Збірна Бельгії по футболу
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
